Польша: Белорусские военные вооружают мигрантов и помогают им ломать ограждения на границе
Лукашенко направил мигрантам дрова, еду и палатки. Польская погранслужба сообщает, что военные Беларуси помогают им пробиться сквозь забор
Польская пограничная служба в своем Twitter сообщила, что белорусские военные применяют лазер и стробоскопы, чтобы ослепить представителей Польши на границе, пока сами помогают мигрантам сломать ограждения на границе и прорваться на территорию Евросоюза.
Видеозапись, на которой сквозь забор на границе светят лазерами и стробоскопами, ведомство опубликовало.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Как утверждается, военнослужащие Беларуси ночью «вырывали столбы ограждения и срывали концентрину с помощью служебной машины». В этот момент польских военных и пытались ослепить, пока рядом находилось порядка сотни мигрантов, которые ждали возможности прорваться через заграждения.
По информации погранслужбы, у нелегалов также был слезоточивый газ, которым их снабдила белорусская сторона, и он «был применен по направлению польских сотрудников».
Тем временем Александр Лукашенко отдал распоряжение обеспечить мигрантов палатками и гуманитарной помощью — в частности, речь идет о еде. Ранее белорусская сторона также доставили туда дрова и продукты питания.
В Евросоюзе не сомневаются, что ответственность за миграционный кризис на границе несет Лукашенко. Канцлер Германии Ангела Меркель открыто обвиняет его в «гибридной атаке» на ЕС и в том, что он использует в своих целях «беззащитных людей» в качестве инструмента достижения собственных политических целей.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы провести прямые переговоры о конфликте, однако после того как Путин в телефонном разговоре предложил обсуждать кризис с Лукашенко в первый раз, она на следующий же день позвонила снова российскому лидеру и речь опять зашла о мигрантах.
Германия, как и все страны Евросоюза, не признает Александра Лукашенко легитимным лидером Беларуси, считая, что президентские выборы были сфальсифицированы.