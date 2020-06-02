Польша: Белорусские военные вооружают мигрантов и помогают им ломать ограждения на границе

Как утверждается, военнослужащие Беларуси ночью «вырывали столбы ограждения и срывали концентрину с помощью служебной машины». В этот момент польских военных и пытались ослепить, пока рядом находилось порядка сотни мигрантов, которые ждали возможности прорваться через заграждения.

По информации погранслужбы, у нелегалов также был слезоточивый газ, которым их снабдила белорусская сторона, и он «был применен по направлению польских сотрудников».

Тем временем Александр Лукашенко отдал распоряжение обеспечить мигрантов палатками и гуманитарной помощью — в частности, речь идет о еде. Ранее белорусская сторона также доставили туда дрова и продукты питания.

В Евросоюзе не сомневаются, что ответственность за миграционный кризис на границе несет Лукашенко. Канцлер Германии Ангела Меркель открыто обвиняет его в «гибридной атаке» на ЕС и в том, что он использует в своих целях «беззащитных людей» в качестве инструмента достижения собственных политических целей.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы провести прямые переговоры о конфликте, однако после того как Путин в телефонном разговоре предложил обсуждать кризис с Лукашенко в первый раз, она на следующий же день позвонила снова российскому лидеру и речь опять зашла о мигрантах.

Германия, как и все страны Евросоюза, не признает Александра Лукашенко легитимным лидером Беларуси, считая, что президентские выборы были сфальсифицированы.