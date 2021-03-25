Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:32

«Полный бред и провокация»: Премьер Грузии высказался о подготовке «ликвидации» Саакашвили

Глава грузинского правительства уверен, что сторонники оппозиционера намерены устроить «театрализованное представление» из его голодовки

Фото: Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Информация о готовящемся властями Грузии покушении на убийство лидера оппозиционной партии Михаила Саакашвили не соответствует действительности, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он оценил распространенную ранее адвокатом Саакашвили информацию как «бред» и счел что этот вброс направлен на формирование повестки на предстоящих выборах.

Ранее защитник Саакашвили, бывший глава Минюста Грузии Ники Гварамия заявил, что, по имеющейся у него информации, власти намерены во время перевода Саакашвили в тюремную больницу сымитировать там бунт, чтобы специально помещенный туда киллер «ликвидировал» политика.

«Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления», — заявил журналистам премьер Гарибашвили (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сторонники Саакашвили намерены устроить из голодовки оппозиционера «театрализованное представление»: «Всю эту неделю они будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть».

Гарибашвили отдельно отметил, что переводить Саакашвили в городскую больницу не будут — все процедуры с ним будут проводить в тюремной больнице.

Теги: #Грузия

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 2 часа назад

«Коррупцию и преступников побороть не могут, а теперь собрались курильщиков ловить»: соцсети о новой инициативе властей

Общество 3 часа назад

«Берут пример с главного»: В Cети не удивились, что идея о невыполненных предвыборных обещаниях так и не прошла

Общество 3 часа назад

«Выглядит как очередное унижение наших пенсионеров»: россияне обсуждают копеечное увеличение пенсий

Общество 4 часа назад

«Этот человек не вызывает у меня доверия»: в интернете обратили внимание на объяснение Хинштейна о регистрации в мессенджерах по паспорту

Происшествия 6 часов назад

В Новгородской области 14-летнюю девочку воздушным потоком затянуло под движущийся «Сапсан»

Политика 8 часов назад

СК «недоумевает» в связи с решением Черногории дать политубежище экс-владельцу «Черкизона»

Политика 9 часов назад

Песков: В разрыве дипотношений с НАТО нет «ничего страшного»

Политика 9 часов назад

Адвокат: Власти Грузии намерены убить Саакашвили, списав всё на бунт в тюрьме

Общество 10 часов назад

«Разоблачив пытки, ты не станешь героем – ты за это пострадаешь»: Член СПЧ о розыске информатора Gulagu.net

Общество 11 часов назад

«Не служил, но сердцем служу»: В Питере и.о. ректора прожил всю жизнь без военного билета

Политика 13 часов назад

Правительство не поддержало идею об ответственности избранных депутатов за невыполнение обещаний

Политика 13 часов назад

Главное к 24 октября: Локдаун в Питере, россияне теперь «бездомные», погодная угроза в столице, Эрдоган против Запада

Общество 1 день назад

Омской пенсионерке, прожившей 35 лет в бочке, купили на пожертвования квартиру

Общество 1 день назад

Жители Тюмени задыхаются после сожжения местной птицефабрикой миллионов зараженных кур

Общество 1 день назад

«В этих предсказаниях и Вангой быть не нужно»: в сети критикуют очередного эксперта по коронавирусу

Общество 1 день назад

«У России появился свой Сноуден. Интересно, как теперь отреагирует Путин?»

Общество 1 день назад

На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов

Общество 1 день назад

«Опять десять дней без зарплаты? А детям что сказать, кто их накормит?»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика