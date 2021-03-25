«Полный бред и провокация»: Премьер Грузии высказался о подготовке «ликвидации» Саакашвили

Информация о готовящемся властями Грузии покушении на убийство лидера оппозиционной партии Михаила Саакашвили не соответствует действительности, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он оценил распространенную ранее адвокатом Саакашвили информацию как «бред» и счел что этот вброс направлен на формирование повестки на предстоящих выборах.

Ранее защитник Саакашвили, бывший глава Минюста Грузии Ники Гварамия заявил, что, по имеющейся у него информации, власти намерены во время перевода Саакашвили в тюремную больницу сымитировать там бунт, чтобы специально помещенный туда киллер «ликвидировал» политика.

«Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления», — заявил журналистам премьер Гарибашвили (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сторонники Саакашвили намерены устроить из голодовки оппозиционера «театрализованное представление»: «Всю эту неделю они будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть».

Гарибашвили отдельно отметил, что переводить Саакашвили в городскую больницу не будут — все процедуры с ним будут проводить в тюремной больнице.