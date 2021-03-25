Адвокат: Власти Грузии намерены убить Саакашвили, списав всё на бунт в тюрьме

Руководство Грузии планирует ликвидировать лидера оппозиционной партии Михаила Саакашвили путем имитации бунта в тюремной больнице. Об этом заявил адвокат политика и глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

«По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его [Саакашвили] ликвидацией», — приводит его слова «Интерфакс».

По сведениям защитника грузинского политика, в ту же больницу уже был помещен специальный человек, целью которого является убийство бывшего президента. При этом его имя он не назвал. Не прозвучали также и имена предполагаемых заговорщиков.

Михаил Саакашвили является фигурантом ряда уголовных дел. Несмотря на то, что формально он числится гражданином Украины, власти Грузии наотрез отказываются вести переговоры о его экстрадиции. Своё преследование Саакашвили считает политическим, в связи с чем с момента ареста держит голодовку — именно из-за неё оппозиционер может попасть в тюремную больницу.