Депутат от «Новых людей» в Омске выступил против выборов мэра. Партия обещала вернуть их

Во время предвыборной кампании в Госдуму лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявлял, что партия будет добиваться возвращения прямых выборов мэров в российских городах. Прошел ровно месяц со дня окончания выборов, а обещание уже нарушено самым непосредственным образом — их представитель проголосовал против этого.

На выборах «Новые люди» сумели преодолеть 5%-й барьер и сформировать свою фракцию в Думе, а также провели своих представителей в ряде областных заксобраний. Одним из них стала Омская область, где в региональный парламент от «Новых людей» прошла Наталья Тузова.

Как пишет Znak.com, г-жа Тузова проголосовала против законопроекта региональной фракции КПРФ о возвращении прямых выборов мэра в регионе. Аналогично поступили и представители других фракций, включая «Единую Россию». В компартии уже успели сделать вывод, что «Новые люди» теперь выполняют функцию «подтанцовки» у единороссов.

«Нас убеждают, что, дескать, избиратели могут ошибиться и проголосовать за "плохого" мэра, но ни одного конкретного примера не приводят. А вот среди "протащенных" через комиссию — сплошь и рядом уголовные дела», — объясняет необходимость прямых выборов глав городских администраций депутат от КПРФ Владимир Лисин.

Ранее подписи за возвращение прямых выборов мэра успешно собрали в Екатеринбурге. Предложение активно поддерживал и бывший мэр города Евгений Ройзман, который досрочно сложил с себя полномочия в знак протеста против принятия закона об отмене прямых выборов. В Кремле тогда сказали, что у инициативы есть как положительные, так и отрицательные стороны. После этого местное заксобрание отклонило инициативу жителей, оставив систему с назначением мэра.