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В Кабо-Верде Поклонская научится дипломатии – Вассерман

Публицист прокомментировал назначение экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в далёкую страну

Фото: Global Look Press

Телеведущий-эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал «Собеседнику» назначение Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

По словам эксперта, Острова Зеленого Мыса – не самое популярное место среди дипломатов, однако в нынешнем назначении экс-прокурора Крыма для нее есть свои преимущества.

«Там у нас нет особо горящих проблем, где можно было бы что-то испортить, зато хватит возможности для того чтобы набраться базовой дипломатической техники», – отметил Вассерман, добавив, что ему приходилось часто наблюдать ошибки дипломатов, переносящих на профессиональную деятельность другой свой опыт.

«Я думаю, у нее действительно есть серьезная возможность обучиться, если она конечно хочет в дальнейшем работать в сфере дипломатии», – сказал журналист.

Рубрика: Политика

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