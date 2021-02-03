«Далеко не все в тюрьме»: что на форуме по энергетике Путин говорил об оппозиции, СМИ, Муратове и Навальном

«“Газпром” продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ»

При этом Путин заявил, что оппозиция в стране жива и критикует власть так жёстко, как это не принято в других странах. Он отметил, что некоторые оппозиционные СМИ в России работают:

– Более того, ещё деньги от «Газпрома» получают. «Газпром» продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации, – указал Путин на «Эхо Москвы».

Также был задан вопрос о преследовании журналистов и в свете этого упомянут лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Путин, отвечая на вопрос, решил перевести стрелки:

– Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмём количество погибших журналистов, пострадавших журналистов по миру, посмотрите где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны, её демократические процессы.

Но я с трудом найду страны, где СМИ фактически спонсируется из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, – опять же президент имеет в виду «Эхо Москвы».

Но в итоге Путин признал, что журналисты все-таки становятся жертвами системы: «Когда журналисты вступают на определённую зону риска, они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся. Это правда.