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«Далеко не все в тюрьме»: что на форуме по энергетике Путин говорил об оппозиции, СМИ, Муратове и Навальном

Основные заявления президента России о внутренней политике и ценах на газ, прозвучавшие сегодня на энергетическом форуме в Москве

Путин
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вновь отказался называть оппозиционера Алексея Навального по имени. Вопрос о политике, отбывающем срок в колонии, прозвучал на форуме «Российской энергетической неделе». Там сегодня Путин два часа отвечал на вопросы.

«Фигурант, о котором вы сказали»

Журналистка спросила Путина «как бывшего сотрудника КГБ» о том, действительно ли в России есть «пятая колонна», которую возглавляет Алексей Навальный. 

– Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймёте, что далеко не все в тюрьме. Люди работают, те, кто не нарушает законов соответствующих.

Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовные преступления. В том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причём неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути говоря, прощали их нарушения закона, но это должно иметь когда-то какие-то… какие-то последствия, кто это делает. И не нужно злоупотреблять доверием общества для того, чтобы добиваться экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью.

«“Газпром” продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ»

При этом Путин заявил, что оппозиция в стране жива и критикует власть так жёстко, как это не принято в других странах. Он отметил, что некоторые оппозиционные СМИ в России работают:

– Более того, ещё деньги от «Газпрома» получают. «Газпром» продаёт газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации, – указал Путин на «Эхо Москвы».

Также был задан вопрос о преследовании журналистов и в свете этого упомянут лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Путин, отвечая на вопрос, решил перевести стрелки:

– Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмём количество погибших журналистов, пострадавших журналистов по миру, посмотрите где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны, её демократические процессы.

Но я с трудом найду страны, где СМИ фактически спонсируется из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, – опять же президент имеет в виду «Эхо Москвы».

Но в итоге Путин признал, что журналисты все-таки становятся жертвами системы: «Когда журналисты вступают на определённую зону риска, они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся. Это правда.

Муратову не позволят прикрываться Нобелевской премией как щитом

Отвечая на вопрос о возможном статусе иноагента для Дмитрия Муратова, он заверил:

– Если он не нарушит российских закон и если не даст повода быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит он пойдёт на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или по каким-то другим соображениям.

Также Путин обвинил Европу в росте цен на газ:

– Потребление газа зависит от сезона. Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году, даже после холодной зимы в Европе, многие страны не стали этого делать. Понадеялись на спотовые поставки газа. На так называемую «невидимую руку рынка». И тем самым в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули цены наверх. Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.

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