Президентское ведомство требует блокировать счета организаторов митингов в досудебном порядке

Федеральная служба по финансовому мониторингу, непосредственно подчиняющееся президенту России, подготовила законопроект, в котором предложила механизм досудебной блокировки счетов, в отношении которых есть подозрения по терроризму, экстремизму и организации массовых беспорядков.

Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает делегировать право на блокировку счетов или ограничение доступа к ним должностным лицам МВД, ФСБ, самого Росфинмониторинга и отдельных руководителей в исполнительной власти.

Среди терроризма и экстремизма перечисляется и «организация и проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам». Речь о том, что власти называют «несанкционированными митингами».

Ограничения предлагают выдавать на десять рабочих дней. Рассмотрено уведомление о блокировке счета должно быть за сутки. Его можно будет оспорить через прокуратуру, чей протест должны будут рассмотреть за 48 часов.

Все ограничения за пределами десяти дней по-прежнему будут возможны лишь по решению суда.

Впервые о принятии подобного закона говорили ещё в 2019 году в том же Росфинмониторинге. «Подозреваемым» предлагали дозволить снимать со счетов лишь сумму равную прожиточному минимуму.