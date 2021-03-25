В Беларуси завели новое уголовное дело против издания TUT.BY

Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело против сотрудников издания TUT.BY за «разжигание вражды», сообщает СК республики.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси», – говорится в сообщении.

Что именно стало причиной возбуждения уголовного дела, не сообщается.

Санкции указанной статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Первое уголовное дело в отношении сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» было возбуждено в мае 2021 года, их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о закрытии своего представительства в Минске после блокировки их сайта и задержании корреспондента Геннадия Можейко.