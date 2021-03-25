Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:39

В Беларуси завели новое уголовное дело против издания TUT.BY

Что стало причиной возбуждения дела, не уточняется

Фото: Global Look Press

Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело против сотрудников издания TUT.BY за «разжигание вражды», сообщает СК республики. 

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси», – говорится в сообщении. 

Что именно стало причиной возбуждения уголовного дела, не сообщается. 

Санкции указанной статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Первое уголовное дело в отношении сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» было возбуждено в мае 2021 года, их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о закрытии своего представительства в Минске после блокировки их сайта и задержании корреспондента Геннадия Можейко. 

Теги: #Беларусь, #сми

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 6 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 33 минуты назад

Задержанная экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Общество 53 минуты назад

«Первые морозцы этой осени»: В Москве температура ночью опустилась ниже нуля

Общество 54 минуты назад

Как Сергей Махлай превратился из олигарха в преступника, а потом в банкрота

Общество 1 час назад

Москвич, забитый до полусмерти дагестанцами: «Был битком вагон, мужики все отскочили»

Общество 1 час назад

Навальному присудили немецкую премию за вклад в защиту свободы СМИ

Политика 1 час назад

Главное к 7 октября: Премьера «Не время умирать» совпала с 69-летием Путина, обыски у Курца, вакцина от малярии

Политика 2 часа назад

Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и Навального «Новичком»

Общество 2 часа назад

Росстат: Цены на еду за год выросли на 9,2%

Политика 3 часа назад

Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

Общество 11 часов назад

Оксимирон пришёл к суду, чтобы вступиться за блогера, жёстко шутившего на тему «Норд-Оста»

Общество 11 часов назад

Французские аппартаменты борца с иноагентами, высылка дипломатов НАТО и увольнения по следам пыток: новости к вечеру 6 октября

Политика 13 часов назад

Журналист-иноагент: Экс-жена замминистра юстиции, отвечающего за клеймение иноагентами, продала во Франции апартаменты за €680 000

Политика 13 часов назад

Певцов – да, Машков – нет, Прилепин – да. Появился способ узнать, кто из звезд готовится стать депутатом и чиновником

Общество 14 часов назад

«Вассерман был при Лужкове ходячей Википедией». Петр Кулешов - о том, как начиналась политическая карьера эрудита

Общество 16 часов назад

Эксперт: Ближайший сбой, подобный тому, что произошел с Facebook, случится не раньше года-двух

Недвижимость 17 часов назад

Сочи дорожает быстрее всех. Москва далеко не первая в рейтинге пятидесяти городов России, где больше всего выросла в цене вторичка

Общество 17 часов назад

Московская студентка заявила, что таксист заблокировал ее в машине, требуя пойти с ним на свидание в «Макдональдс»

Общество 19 часов назад

После публикации видео с изнасилованием заключенных уволен начальник тюремной больницы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика