Песков: Правительство не будет стимулировать россиян вакцинироваться
Федеральный центр продолжает перекладывать ответственность за проваленную вакцинацию на губернаторов. Власти заниматься этим не собираются
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что стараться убеждать граждан России вакцинироваться будут исключительно региональные власти. Федеральное руководство не собирается принимать дополнительные меры по стимулированию населения прививаться.
«На федеральном уровне — нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли власти работать в этом направлении (цитата по ТАСС).
Песков уточнил, что «общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения» будут решать в руководстве субъектов Федерации, используя свои «особые полномочия», которые были предоставлены губернаторам в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, что ранее Песков объяснял рекордный уровень смертности от ковида недостаточным уровнем вакцинации.