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Песков: Правительство не будет стимулировать россиян вакцинироваться

Федеральный центр продолжает перекладывать ответственность за проваленную вакцинацию на губернаторов. Власти заниматься этим не собираются

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что стараться убеждать граждан России вакцинироваться будут исключительно региональные власти. Федеральное руководство не собирается принимать дополнительные меры по стимулированию населения прививаться.

«На федеральном уровне — нет​​», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли власти работать в этом направлении (цитата по ТАСС).

Песков уточнил, что «общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения» будут решать в руководстве субъектов Федерации, используя свои «особые полномочия», которые были предоставлены губернаторам в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее Песков объяснял рекордный уровень смертности от ковида недостаточным уровнем вакцинации.

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