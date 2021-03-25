«Вирус становится злее»: Кремль объяснил рекордную смертность слабой вакцинацией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что власти не сумели добиться достаточного уровня вакцинации — в результате, по его мнению, от ковида умирает всё больше людей.

«Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина — это недостаточный уровень вакцинированности, — приводит слова представителя Кремля ТАСС. —

Вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен».

Песков объясняет, что чаще всего летальный исход от ковида наступает в том случае, если человек не был привит от болезни. При этом в Кремле надеются, что население поймет, как важно прививаться. Чтобы добиться этого, по слова пресс-атташе, «все средства хороши» и их принятие или непринятие напрямую зависит от решения региональных властей.

Напомним, что последнюю неделю в России день за днем фиксируются новые максимумы смертности от коронавируса. Сегодня показатель достиг 895 летальных исходов. При этом в середине лета, на пике «третьей волны» ковида смертность была значительно ниже — не превышала 800 случаев в сутки. При этом заболеваемость была выше, а уровень вакцинации был в разы ниже, чем сейчас.