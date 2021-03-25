Россия поставила уже шестой антирекорд по смертности от COVID-19 за восемь дней

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу при правительстве России, за прошедшие сутки в стране зафиксировано чуть меньше, чем накануне, новых случаев болезни — 25 110. Вчера их было 25 781.

При этом число летальных исходов только растет. За прошедший день был установлен новый антирекорд всё время — скончались от ковида 895 человек. Динамика по смертности в РФ ухудшается с 21 сентября. Неделю показатель держался на уровне порядка 820-830 смертей в день, но с 28 сентября он начал демонстрировать значительный рост: за последние восемь дней зафиксировано уже шесть абсолютных максимумов по смертности.

Растет смертность и заболеваемость и в Москве: за сутки в столице выявили 3 827 новых случаев при 72 смертях. Ухудшающуюся динамику демонстрирует и Подмосковье, где 1 788 случаев ковида в день, однако смертность здесь относительно низкая — умерли всего 15 больных.

В Петербурге такого роста нет, там заболели 1 894 человек, а скончались 58.

Отметим, что впервые за всё время отметку в 600 заболевших преодолел Нижний Новгород с 602 новыми случаями и 33 умершими. В Воронежской же области при рекордных 593 заболевших фиксируется всего лишь три случая смерти за день.