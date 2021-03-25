В России и в Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве сообщает, что за прошедшие сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса. За день показатель вырос почти на 10%, или на 2,5 тысячи заболевших. При этом выздоровели лишь 20 330 человек, а умерли 924. По смертности сегодня второй максимум за всё время: абсолютный антирекорд был установлен накануне (929 летальных исходов).

Резкий рост заболеваемости наблюдается и в Москве, где за сутки число заболеваний в день выросло почти на две тысячи. Сегодня оно составляет 5 404. Ещё месяц назад показатель находился на уровне полутора тысяч случаев в день. Умерли в столице за прошедшие сутки 69 человек.

В Санкт-Петербурге заболели ковидом 2 418 человек, что примерно соответствует результатам последней недели. Скончались здесь 60 человек.

В Подмосковье количество летальных исходов на порядок ниже — девять случаев, а заболеваемость относительно невысокая — 1 454 человек за день.