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Памфилова грешит на Шпилькина и просит сравнить выборы в РФ и в Германии. Сравниваем

Памфилова говорит, что графики Шпилькина ничего не стоят и просит аналогию по выборам в Германии. Сравнение оказалось не в пользу ЦИКа

Фото: Скриншот

Графики опубликовал Григорий Мельконьянц

Глава ЦИК Элла Памфилова, пообещав засудить журналистов, которые дискредитируют выборы в России, обрушилась и на известного электорального аналитика, физика Сергея Шпилькина. 

Эксперт на выборах анализирует данные ЦИК по голосованию на каждом участке и составляет по ним кривую «явка/результат». Часто получается, что на них формируется так называемый «хвост кометы» — прямая зависимость между процентом явки и результатом «Единой России». 

В теории это может объясняться естественными причинами, однако, учитывая, что речь идет об очень большом массиве данных, а не редких исключениях, Сергей Шпилькин предполагает, что часть из таких аномальных результатов объясняются фальсификациями. В пользу этого фактора говорят и случаи, когда в так называемые «электоральные султанаты» (показывают рекордную явку и рекордный результат ЕР) приезжают независимые наблюдатели — зачастую на участках с ними результаты становятся похожи на общероссийские, а на соседних участках без наблюдателей они остаются аномальными.

«Цену шпилькинских кривых мы уже все знаем, — сокрушается г-жа Памфилова. — Вот как господин Шпилькин, на которого любят ссылаться как на истину в последней инстанции, сказал, значит, так и есть. Когда господин Шпилькин нарисует такие же кривые по выборам в США, пусть только попробует достать хоть тысячную доли информации, какая есть у нас, в Штатах, Германии, Франции, всех, на кого они молятся. Вот так сможем поговорить!» (цитата по Znak.com).

Глава ЦИК настаивает, чтобы эксперт сделал сравнение результатов выборов в России и в одной из перечисленных стран: «Пусть сделает, нарисует свои кривые, потом сравним с нашими».

Выборы в федеральный парламент Германии, которые проходили без электронного голосования и в один день, а не в три, собрав при этом 76,2% избирателей, а не 51,68%, как в РФ (по официальным данным), прошли спустя неделю после российских. 

Хотя г-жа Памфилова считает, что данных по ним нет и на «тысячную доли» от российских, независимые эксперты уже успели обработать их. Тот самый график, аналогичный изображаемым Сергеем Шпилькиным, ранее публиковал сопредседатель объявленного в России «иноагентом» движения «Голос» Григорий Мельконьянц (Памфилова не раз приглашала его в качестве эксперта в ЦИК).

Он, как и хотела Памфилова, сравнил зависимость «явка/результат» в РФ и в Германии и оказалось, что немецкий избиратель, в отличие от российского, подчиняется законам статистики, а результат укладывается в показатели нормального, гауссовского, распределения. На выборах в России, как наглядно видно из сравнения, этот закон распределения вероятностей не работает.

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