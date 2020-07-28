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Памфилова докажет, что выборы в России честные, засудив журналистов, говорящих обратное

ЦИК будет судиться с конкретными журналистами, которые неправильно написали про выборы. На СМИ в суд подавать не станут

Фото: Global Look Press

Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будет судиться с журналистами, которые пишут материалы, дискредитирующие выборы в России. Она обещает, что исков будет много, причем поданы они будут не на СМИ, публикующие соответствующие материалы, а на конкретных журналистов, которые их написали.

«Мы не подавали никогда в суд и не подаем, и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на мутные потоки, ливни [ложной информации] иногда в некоторых СМИ. Но тем не менее подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем», — передает её слова ТАСС.

«Таких исков будет немало, — продолжает Памфилова. — Раньше не делали, зря, сейчас будем делать».

Она также отметила, что все деньги, которые Центризбирком отсудит у журналистов, пишущих нелицеприятные вещи про организованные ведомством выборы, будут направлены на благотворительность.

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