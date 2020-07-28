Политологи потребовали от Памфиловой вернуть им возможность исследовать российские выборы

Политологи и политики написали открытое письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием не мешать им исследовать российские выборы. Это уже не первое обращение экспертов к главе ЦИК по поводу работы сайта комиссии.

Примерно год назад сначала Евгений Минченко, а за ним ещё множество экспертов пожаловались на введённую на сайте ЦИК копчу: чтобы посмотреть результаты голосования только на одном избирательном участке, её требовалось вводить несколько раз. ЦИК внял, но капчу оставил лишь сократив количество её введений до одного на один участок.

Следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.

– А теперь они убрали возможность копировать данные: вместо цифр копируется бессмысленный набор знаков, – коротко охарактеризовал ситуацию один из подписантов, политолог Александр Кынев.

Как пишут авторы письма, раньше на сайте ЦИК была возможность можно скачать данные в формате Excel или хотя бы скопировать данные в эксель-таблицу со страницы в HTML-формате.

"Это позволяло достаточно быстро делать анализ электоральной статистики – как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований, – говорится в письме. – Теперь мы лишены такой возможности".

По мнению авторов, Избирком таким образом возвращает исследователей и аналитиков в прошлый век, когда все данные приходилось вносить вручную.

"Наносится серьёзный удар по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики, – продолжают авторы. – Наносится серьёзный удар и по практической работе, связанной с анализом прошедших выборов, их представлением в СМИ и подготовкой к новым выбором".

Письмо подписали политологи Александр Кынев, Дмитрий Орешкин, Екатерина Шульман, Евгений Минченко, электоральный аналитик Сергей Шпилькин, эксперт «Голоса»* Аркадий Любарев, политик Борис Надеждин и другие известные эксперты и общественные деятели.

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