В стане врагов прибыло. Посол РФ уличила Болгарию в «антироссийском курсе»

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова констатировала, что власти страны «проводят антироссийский курс». Такой вывод она сделала из предъявленного задержанному в 2019 году главе движения «Русофилы» в Болгарии Николаю Малинову обвинения в шпионаже. По её мнению, эти обвинения «беспочвенны», а за официальными органами Болгарии стоят США, надеющиеся ограничить российское влияние в стране.

«Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии, — рассуждает г-жа посол в разговоре с РИА Новости. — Кто из "большого брата" стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью».

Николай Малинов руководил движением «Русофилы», созданном в 2003 году. Владимир Путин дважды награждал его: медалью Пушкина в 2011 году и орденом Дружбы в 2019 году. Власти Болгарии полагают, что он курировал деятельность ряда НКО, создание интернет-порталов, телеканала в Болгарии и даже политической партии, способной влиять на внутреннюю политику.

Напомним, что это уже не первый громкий скандал в этой стране, связанный с деятельностью российских спецслужб. Весной этого года в Болгарии была раскрыта предполагаемая разведсеть, курируемая сотрудниками посольства России. Тогда были задержаны ряд сотрудников государственных и оборонных ведомств, передававших секретные сведения российским агентам и получавшим за это деньги. Тогда одного из пытавшихся скрыться подозреваемых удалось задержать лишь неподалеку от российского посольства.

Вскоре после этого Болгария выслала двух российских дипломатов и военного атташе.