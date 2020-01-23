Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:38

В стане врагов прибыло. Посол РФ уличила Болгарию в «антироссийском курсе»

После скандала с разоблачением российской разведсети Болгария обвинила в шпионаже ещё одного пророссийского деятеля

Фото: Global Look Press

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова констатировала, что власти страны «проводят антироссийский курс». Такой вывод она сделала из предъявленного задержанному в 2019 году главе движения «Русофилы» в Болгарии Николаю Малинову обвинения в шпионаже. По её мнению, эти обвинения «беспочвенны», а за официальными органами Болгарии стоят США, надеющиеся ограничить российское влияние в стране.

«Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии, — рассуждает г-жа посол в разговоре с РИА Новости. — Кто из "большого брата" стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью». 

Николай Малинов руководил движением «Русофилы», созданном в 2003 году. Владимир Путин дважды награждал его: медалью Пушкина в 2011 году и орденом Дружбы в 2019 году. Власти Болгарии полагают, что он курировал деятельность ряда НКО, создание интернет-порталов, телеканала в Болгарии и даже политической партии, способной влиять на внутреннюю политику.

Напомним, что это уже не первый громкий скандал в этой стране, связанный с деятельностью российских спецслужб. Весной этого года в Болгарии была раскрыта предполагаемая разведсеть, курируемая сотрудниками посольства России. Тогда были задержаны ряд сотрудников государственных и оборонных ведомств, передававших секретные сведения российским агентам и получавшим за это деньги. Тогда одного из пытавшихся скрыться подозреваемых удалось задержать лишь неподалеку от российского посольства.

Вскоре после этого Болгария выслала двух российских дипломатов и военного атташе.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 3 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 6 дней назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 17 минут назад

«Ковид все прогнозы обманывает»: Предсказавший вспышку ковида Проценко удивился ей

Общество 19 минут назад

Ученые воссоздали лица древних египетских мумий

Общество 24 минуты назад

Мы потеряли этот рынок: Сергей Полонский о космическом туризме

Общество 1 час назад

Министр заверил, что закрывать школы из-за ковида будут выборочно и лишь в крайнем случае

Происшествия 1 час назад

В Подмосковье начали проверку в приюте, где парализовало около 150 собак

Общество 1 час назад

Полиция изучит групповое избиение студента-сироты в общежитии техникума под Вологдой

Общество 2 часа назад

Кравцов: Госсовет поручил исключить из закона формулировку «образовательные услуги»

Общество 2 часа назад

Видео: Социальные сети пытаются понять, как самолет застрял под мостом

Общество 3 часа назад

Зеленский будет добиваться экстрадиции Саакашвили в Украину

Политика 3 часа назад

Около 70% СМИ Афганистана закрылись после прихода к власти талибов

Общество 3 часа назад

Что делать, если вам продали бракованный товар

Общество 4 часа назад

Смертность от COVID-19 продолжает расти, за сутки в России погибли 890 человек

Общество 4 часа назад

В Москве по просьбам жителей восстановили исторический фонтан с мишками

Происшествия 5 часов назад

Полиция установила подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

Общество 5 часов назад

Во Франции с 1950 года около 10 тысяч детей были растлены священниками

Общество 5 часов назад

Психолог рассказала, как внешность, рост и вес влияют на карьеру и зарплату россиян

Политика 5 часов назад

Главное к 3 октября: Оборона дороже экономики, афганские смертники, Трамп против Twitter, Филиппины меняют власть

Политика 7 часов назад

Экс-министр Украины считает неизбежным кризис зимой из-за нехватки газа

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика