«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу
Столичный горком КПРФ отказался от уличных акций. Протест против фальсификации выборов под прессингом властей откладывается на неопределенный срок
Заведующий протестной работой московского городского комитета КПРФ Павел Иванов заявил, что коммунисты в ближайшее время не будут проводить встречи с депутатами, запланированные ранее. В разговоре с Telegram-каналом «Можем объяснить» он сказал, что партия не видит смысла устраивать их в условиях усиливающегося давления со стороны силовиков и потери интереса к теме у общества.
«После прошлой акции 25 сентября, на которую пришло около тысячи человек, было ясно, что динамика будет нисходящая. Поэтому было принято решение взять перерыв и подготовить нормальную акцию, — объясняет партийный функционер. — Организаторов хватают, активистов, машины и технику арестовывают. И что? Делать акцию низкого уровня, на которую не придет и 500 человек?»
Когда состоятся новые акции в формате встречи депутатов с избирателями или в ином формате, г-н Иванов пока не уточняет. Он также сомневается, что у руководящих органов КПРФ есть какой-то план по дальнейшей организации протеста.
Напомним, что после выборов коммунисты провели уже две массовых акции на Пушкинской площади: 20 и 25 сентября. После этого многие из их сторонников, а также из муниципальных депутатов, депутатов Московской городской думы и даже депутатов Госдумы подверглись давлению со стороны правоохранительных органов. Полиция держала «в осаде» здания Мосгордумы и столичные структуры КПРФ. Многих коммунистов и других москвичей, которые поддерживали протест КПРФ, задерживали в связи с организацией «несанкционированных акций», хотя в партии настаивают, что встречи с депутатами Госдумы не требуют согласования со стороны правоохранительных органов.
Накануне фракция КПРФ в Мосгордуме в полном составе покинула заседание столичного парламента, предварительно заявив о непризнании электронного голосования в Москве и потребовав прекратить давление на сторонников, а также выпустить всех задержанных и снять с них обвинения.