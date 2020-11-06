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«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу

Столичный горком КПРФ отказался от уличных акций. Протест против фальсификации выборов под прессингом властей откладывается на неопределенный срок

Фото: Дмитрий Мальтера, "Собеседник"

Заведующий протестной работой московского городского комитета КПРФ Павел Иванов заявил, что коммунисты в ближайшее время не будут проводить встречи с депутатами, запланированные ранее. В разговоре с Telegram-каналом «Можем объяснить» он сказал, что партия не видит смысла устраивать их в условиях усиливающегося давления со стороны силовиков и потери интереса к теме у общества.

«После прошлой акции 25 сентября, на которую пришло около тысячи человек, было ясно, что динамика будет нисходящая. Поэтому было принято решение взять перерыв и подготовить нормальную акцию, — объясняет партийный функционер. — Организаторов хватают, активистов, машины и технику арестовывают. И что? Делать акцию низкого уровня, на которую не придет и 500 человек?»

Когда состоятся новые акции в формате встречи депутатов с избирателями или в ином формате, г-н Иванов пока не уточняет. Он также сомневается, что у руководящих органов КПРФ есть какой-то план по дальнейшей организации протеста.

Напомним, что после выборов коммунисты провели уже две массовых акции на Пушкинской площади: 20 и 25 сентября. После этого многие из их сторонников, а также из муниципальных депутатов, депутатов Московской городской думы и даже депутатов Госдумы подверглись давлению со стороны правоохранительных органов. Полиция держала «в осаде» здания Мосгордумы и столичные структуры КПРФ. Многих коммунистов и других москвичей, которые поддерживали протест КПРФ, задерживали в связи с организацией «несанкционированных акций», хотя в партии настаивают, что встречи с депутатами Госдумы не требуют согласования со стороны правоохранительных органов.

Накануне фракция КПРФ в Мосгордуме в полном составе покинула заседание столичного парламента, предварительно заявив о непризнании электронного голосования в Москве и потребовав прекратить давление на сторонников, а также выпустить всех задержанных и снять с них обвинения.

Теги: #Москва, #КПРФ

Рубрика: Политика

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