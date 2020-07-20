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Блокировка приемной и задержания: московская полиция продолжает борьбу с коммунистами

МВД сообщила о поиске организаторов и участников протестных акций, проводимых КПРФ

Фото: Дмитрий Мальтера

В ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что столичная полиция проводит мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных акциях КПРФ 20 и 25 сентября 2021 года.

Как пояснили в ведомстве, публичные заявления представителей КПРФ расцениваются как попытка придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции по обеспечению общественного порядка. Также там назвали утверждения коммунистов «абсолютно не соответствующими действительности». 

При этом правоохранители добавили, что полицейскими уже установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы.

В МВД также рассказали о задержании юриста КПРФ Биджева, который, по их словам, пытался уйти от административной ответственности аналогичным способом. В настоящее время в отношении него составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 

Накануне полиция заблокировала здание приемной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, откуда юристы компартии собирались выехать в суд для подачи иска против дистанционного электронного голосования.

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