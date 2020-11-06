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Юрист КПРФ арестован на 10 суток

Приемная вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова больше не на осадном положении. Однако юрист Магомед Биджев арестован на 10 суток за якобы участие в якобы незаконной акции.

Фото: Надежда Гужева

В партии субботние акции на Пушкинской площади считают законными. Но дело в том, что Биджев уверяет, что даже их не посещал. Зато коммунистам все таки удалось подать в суд иск об отмене результатов электронного голосования в столице.

-- Сейчас обстановка уже лучше, -- сообщил находящийся в приемной глава юридической службы МГК КПРФ Николай Геращенко. -- Вчера мы весь день перерабатывали иски [о незаконности результатов ДЭГ в Москве] так, чтобы там не было подписей тех людей, за которыми вчера пришла полиция. Сегодня их и подали. А также пригласили адвоката ОВД-Инфо Михаила Бирюкова и вместе с ним и с Магомедом Биджевым дошли до отделения полиции.

По словам Николая, при этом за ними шли "пятеро молодчиков". В ОВД на Биджева был составлен протокол, затем состоялось скоропостижное заседание суда, в ходе которого юриста приговорили к 10 суткам административного ареста.

-- Его уже отвезли на Сахарова, -- продолжил Николай Геращенко. -- Насколько мне известно, там уже не такое столпотворение, как было на днях. Михаил Бирюков уже подал апелляционную жалобу. Заседание состоится завтра в 12.30. Правда, неизвестно, будет оно очным или пройдет по видео-конференцсвязи.

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