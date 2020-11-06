Коммунисты в осаде: стало известно, чего добиваются полицейские, блокировавшие офис КПРФ
Силовики не выпускают юристов КПРФ, которые планировали оспорить результаты электронного голосования
Корреспондент "Собеседника" Надежда Гужева сейчас находится у здания приемной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, откуда юристы компартии собирались выехать в суд для подачи иска против дистанционного электронного голосования.
-В данный момент активных действий не происходит. Люди заблокированы внутри, во дворе их стерегут в машине полицейские, - передает наш спецкор. - Полиция не может попасть в приёмную Ивана Мельникова, так как на неё распространяется иммунитет вице-спикера Госдумы. Однако, они передали внутрь уведомление о составлении протокола об участии в несогласованной акции. Сотрудники приёмной данное участие категорически отрицают.
Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов также рассказал, что произошло.
-Сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования, -обрисовал ситуацию Попов. - Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки.
Тем не менее, объяснение визита силовиков у коммунистов есть.
-Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков. Полиция приёмную заблокировала со всех сторон. Требовали, чтобы их впустили. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет и закрылись на ключ. Вот находятся сейчас в осаде, выйти не могут. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда, - объяснил Попов.
Вероятнее всего, сегодня подача иска уже не состоится. При этом последний срок, по закону, 29 сентября.