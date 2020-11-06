Коммунисты в осаде: стало известно, чего добиваются полицейские, блокировавшие офис КПРФ

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов также рассказал, что произошло.

-Сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования, -обрисовал ситуацию Попов. - Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки.

Тем не менее, объяснение визита силовиков у коммунистов есть.

-Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков. Полиция приёмную заблокировала со всех сторон. Требовали, чтобы их впустили. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет и закрылись на ключ. Вот находятся сейчас в осаде, выйти не могут. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда, - объяснил Попов.

Вероятнее всего, сегодня подача иска уже не состоится. При этом последний срок, по закону, 29 сентября.