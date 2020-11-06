Нина Останина: Мы поднимем всех от Калининграда до Камчатки, сил у нас хватит
О том, как будет использовать свой мандат, коммунистка рассказала в эксклюзивном интервью «Собеседнику»
Оставшись, по сути, одна в оппозиции к власти, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме демаршем ворвалась в большую политику. Несмотря на то, что Останина прошла в Думу, депутат отказалась признавать легитимность этих выборов, собрала три тысячи человек на сход в Пушкинском сквере и пообещала воевать с фальсифицированным «ЕдРом» власти.
Накануне первого рабочего дня обновлённой Госдумы депутат ответила «Собеседнику», ради чего автор более 50 законопроектов в пятый раз становится законодателем в Думе.
Кандидат социологических наук Нина Останина вырвала победу у двоих своих оппонентов – Сергея Митрохина от «Яблока» и самовыдвиженца Олега Леонова на своём участке 208-го округа в Мещанском районе Москвы, где живёт уже 26 лет.
– Накануне первого рабочего дня вы громко заявили о себе в Пушкинском сквере. Как вам самой такое возвращение в большую политику?
– Возвращаются, когда уходят. Я никуда не уходила из большой политики. Я оставалась руководителем аппарата крупнейшей второй по численности фракции государственной Думы, поверьте это не менее значимая работа, чем работа депутата. Подготовка ответов на обращения граждан через отдел писем, круглые столы, парламентские слушания – все это работа аппарата, который я возглавляла. Меня уже включили в состав комиссии по подготовке первого заседания Госдумы. Сегодня я приступаю к работе.
– В пятый раз, в одну и ту же воду 2,3,4,5-й и теперь 8-й созыв. За 20 лет вы написали свыше 50 законопроектов в области семейно-детской политики*. За какие сейчас законы теперь возьмётесь?
– Сейчас у меня появилась возможность использовать трибуну Государственной Думы для того, чтобы самой вносить эти законопроекты. Первое, что я обещала своим избирателям, это «закон детей и молодёжи», об отмене ЕГЭ: как первой его части – о добровольности ЕГЭ, затем второй ступенькой будем вносить полную отмену ЕГЭ. Внесём закон «Об отмене Тотального диктанта». Планируем внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике», новую 11-ю статью формулируем, которая выводит детей за действие этого закона, вакцинирование детей будет возможно только после окончания клинических испытаний.
Ну и моя самая большая мечта – закон «О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин» – в России такого закона до сих пор нет, с 2003 года, после второго чтения его как положили под сукно, так он там и лежит.
– Верховная Рада Украины приняла «закон об олигархах», которым запретили финансировать партии и участвовать в приватизации и влиять на медиасферу. Автором инициативы выступил президент Зеленский, пообещавший избирателям избавить страну от влияния миллиардеров, составив на них реестр. Может ли нам быть полезна такая инициатива, нужен ли нам реестр олигархов?
– Этот реестр у нас уже есть, его регулярно публикует российский Forbes, с первой до 142-й строчки. А что ещё нужно, чтобы доказать, что все доходы незаконным путём приобретены? Для этого только политическая воля власти нужна. Возьмите весь наш правительственный кабинет, весь состав губернаторов, плюс ещё с десяток человек с ними аффилированных – вот вам и весь реестр олигархов. Их знает вся страна давным-давно.
Мы не актёр Зеленский, который мечет бисер перед Европой и будет составлять списки олигархов, мы идём другим путём – у нас уже есть опыт, и он себя оправдал. Тот же «Декрет о земле». Мы готовы вновь внести закон о национализации. И поверьте, когда мы будем вносить этот закон, мы поимённо назовём тех, кто сейчас контролирует наши природные ресурсы, получая незаконный доход. Вот это и будет реестр олигархов.
Встречи у Пушкина
– Почему коммунисты так любят сквер Пушкина?
– Ну, а кто написал «Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремленье»? Это уже излюбленное место встречи свободолюбивых москвичей. Следуя этой замечательной традиции, и мы решили встречаться с избирателями у памятника Пушкину.
– Вы же понимаете, что «Росгвардия» арестовывает только народ, а неприкосновенных депутатов на таких «встречах» не трогают?
– За всех, кто приходит к нам на эти встречи, депутаты несут ответственность. Мы предупреждаем, что, к сожалению, по требованию полиции мы лишены возможности пользоваться атрибутикой. К нам приходят законопослушные граждане, не провокаторы. Мы уже к этому приучены. Почти каждую субботу проводим эти встречи. Мы за каждого ответственность несём, поскольку организовываем её.
– Что за «встречи с депутатом» в окружении полиции?
– Вошло в традицию, что все наши мероприятия начинаются с исполнения политического церемониала. Подходит Александр Александрович Махонин к Рашкину, едва тот появляется и говорит, мол, Валерий Фёдорович, я предупреждаю вас, что мероприятие которое вы проводите, незаконно, и на основании статьи 20. ч.2 я выношу вам предупреждение, и всем, кто пришёл на это мероприятие будет впарена административка. Рашкин на это отвечает, что он уведомил власть и несёт ответственность за организацию «встречи с депутатом». После этого обмена любезностями у нас начинается мероприятие.
– Хотя массовых задержаний не было, зато в ходе акции полицейская машина со звуковыми динамиками пыталась заглушить речь спикеров. Это новые методы глушилок?
– На полную мощность была включена машина с громкоговорителем, куда были записаны песни, чтобы заглушать ораторов. Мы уже начинаем к этому привыкать. Раньше они просто перекрикивали с мегафоном в руках, а теперь они просто записали и включили всю эту музыкальную композицию – Газманова и пр. Людей это просто возмутило. Хорошо, что призвали людей не переворачивать эту машину с музыкой.
Встречи у Путина
– Геннадий Зюганов не высказал Владимиру Путину претензий относительно прошедших думских выборов. Как вы отреагировали на позицию лидера партии, который вашей встрече с избирателями предпочёл онлайн встречу руководителей думских партий с президентом?
– Зюганов потребовал отмены результатов электронного голосования и сказал, что это ведёт к разрушению политической системы. И привёл в пример Германию, где нет электронного голосования. В зонах тотальной фальсификации он не признал результаты голосования и назвал Брянск, Уссурийск и Москву.
Зюганов предложил создать комиссию из депутатов Госдумы и Центризбиркома и даже представителей ЦИК. На создание комиссии Путин согласился. Более того, если бы Зюганов не задал этот вопрос, зачем бы тогда президенту оправдываться по электронному голосованию.
– Жириновский на той же встрече с Путиным коснулся субботней акции КПРФ и предложил отправить вас в ссылку: посадить «в вагон – и до Магадана», чтобы больше не «бунтовали». Почему Зюганов промолчал на предложение лидера ЛДПР?
– Мы давно уже молчим на все, что говорит Жириновский, потому что я в стихах уже знаю, что он скажет. Мы это слышим уже с 1993-го года. Одно и то же. Октябрьскую революцию он переворотом называет. И во всем, что происходит в стране, он винит коммунистов, начиная с октября 1917-го и кончая сентябрём 2021-го. Реагировать на Жириновского – себя не уважать.
Меры устрашения
– По результатам экзитполов коммунисты лидировали на многих участках этих выборов. В Думе вы представлены в неожиданно удивительном меньшинстве. О чём вы говорили на ваших встречах с избирателями на Пушкинском сквере?
– О том, же что и вы. Народ говорит о том, что все, кого они знают, все голосовали за КПРФ. Интересно даже, что Караулов, который прописан в моем 208 округе. Поэтому, если уж эти отъявленные либералы голосовали за КПРФ – за меня, то я прекрасно понимаю, что происходило тогда с итогами голосования на избирательных участках, когда шёл избиратель.
Я не могу принять вашу формулировку, что мы оказались в удивительном меньшинстве. Нет у нас меньшинства. Потому что позавчера нас пришло 3000. Даже депутаты Госдумы тоже оказались арестованы, не смогли принять участия в этой массовой встрече.
У нас сейчас все подконтрольно: концлагерь в Москве – под предлогом борьбы с ковидом создаётся семимильными шагами. Как только Рашкин вышел из помещения, к нему подошёл представитель полиции в гражданской форме и заставил его расписаться в бумаге за то, что он участвовал в несанкционированном мероприятии и вменяет ему статью 20.2. Хотя сам Рашкин как раз и заявлял мероприятие ещё 20 сентября.
– Власть предупреждала не выходить на люди?
– Это были меры устрашения. Подобные меры были и накануне вечером, и днём. Одна наша сотрудница-агитатор уехала в Смоленскую область, ухаживать за 92-летней матерью – ей звонили, интересовались, где она, чтобы вручить ей уведомление о задержании. Она сказала, что в Смоленской области, тогда правоохранители пришли к её сыну студенту. Обложили дверь, стали звонить в квартиру. Мать попросила соседей, те забаррикадировали дверь её сына и не дали полицейским забрать мальчишку под предлогом участия в этом несанкционированном мероприятии.
Происходит фашизация. В Москве она идёт усиленными темпами. Это безобразие конечно, и если бы нас было меньшинство, то мы были бы безопасны для власти. А так меньшинство, которое поддержано народом – это уже большинство. Если бы меньшинство не было поддержано народом, тогда ему грош цена. Вот там есть такая вновь созданная для Кремля партия, чтобы направить кое-кого для участия…
– Вы про «Новые люди»?
– Про «Новых людей». Вот это меньшинство. Они останутся в меньшинстве. Сколотили наспех. Никто ничего не понял. Неудачливые политтехнологи впендюрили людям эту партию на участках, как залежавшийся товар, который надо было продать. Вот сейчас его в Государственную Думу втащили в лице Сарданы Авксентьевой, которая была больна, когда исполняла полномочия мэра, а тут оказалась сказочно здоровой, летая за десятки тысяч километров – у человека вдруг недюжее здоровье оказалось, чтобы мочить коммунистов.
– Боитесь их?
– Они не представляют собой самостоятельной силы и опасности для нас, потому что это ещё один придаток «Единой России», который в Госдуме будет голосовать так, как ЕР.
Индульгенция властей
– Ничего не изменилось в этом мире. Посмотрите на спойлеров, которые называли себя оппозицией. Хоть один из них вывел людей на улицу? Хоть один из них взял на себя смелость заявить, что выборы сфальсифицированы, что электронное голосование в Москве незаконное. Кричат у себя, сидят на ютюб-каналах все эти диванные политики. Один на один с микрофоном – такие смелые, прямо распаляются так, боюсь, их инфаркт хватит. Таблетку хочется им дать, а не могу, потому что все это виртуально. Так что мне всех их очень хочется пригласить их сюда, чтобы они с людьми начинали общаться очно.
– Кого-то конкретно пригласить хотите?
– В пятницу мы уже позвали Эллу Памфилову, выступал зампред партии Дмитрий Новиков, он пригласил её из Избиркома, где она, распалившись, сказала «Несите, несите нам доказательства»! Эти доказательства прозвучали 25 сентября на Пушкинской площади. Мы пригласили Алексея Венидиктова, который продолжает оправдываться, понимая какую взвалил на себя неблагодарную роль. С другой стороны – наверное, награду получит, если уже не получил.
– Почему?
– Потому что люди, которые совершили подлость, удивительным образом заранее получили индульгенцию властей, эту охранную грамоту. Поэтому они знают, какую роль они выполняют, знают, на что они идут. Они обласканы этой властью, готовятся к 2024 году. Беда одна – взяли фальстарт. Уже в этом году они увидели, что им грозит большая опасность и они могут не получить конституционное большинство в Думе, поэтому вынуждены были сейчас вывалить электронное голосование. Тем самым они сделали то, что готовилось нам на 2024 год. А мы же это не пропустим. Уже поднимаются регионы, в которых было это электронное голосование. Мы поднимем всех от Калининграда до Камчатки. А сил на это у нас хватит.
«Ну-ка откажитесь от мандатов»
– Вот вы говорите, что нас мало, 57 мест в Думе, зато какие возможности у нас сейчас! Поэтому когда нам предлагают «ну-ка откажитесь от мандатов» – никогда! Ни в коем случае. Мы этот мандат будем использовать денно и нощно в интересах тех людей, которых мы взяли под защиту и кто доверил нам свои голоса. Отвоюем голоса в Москве, отвоюем в других регионах. Но мы не боремся за 10-15 мандатов, мы боремся за то, чтобы сохранить доверие людей. На кон по сути поставлено самое главное – честь и совесть. Мы эту совесть сохраним, мы эту честь сегодня имеем.
– Что вы собираетесь сделать с фальсификаторами?
– Мне кажется, люди, которые сегодня оказались без флага и без родины взяли на себя миссию фальсифицировать голосование их надо привлечь к уголовной ответственности. Они по сути дела совершили государственный переворот, потому что обманным путём они сформировали большинство одной ветви представительной власти, захватили её насильно. Это уголовное преступление. Останавливаться мы не собираемся, у нас юристы замечательные. Вот мы сейчас собирались в своём штабе и подведём итоги голосования на каждом избирательном участке. На каждом. У нас хватит сил и терпения на это. Думают, что мы махнём на все рукой, мол, пропади оно всё пропадом – она теперь прошла, она теперь депутат. Нет, не получится. Всех поимённо перечислим!
– Ваша коллега коммунист Вера Ганзя разочаровалась в политике и в этом году не стала баллотироваться на этих выборах в Думу. Как считаете, почему?
– Что значит, разочаровалась или очаровалась? Вера Анатольевна сама сделала эту политику. Она человек государственный. Более того она и сейчас своей позицией задаёт настроение тем людям, которые её поддерживают. Я знаю, что позицию Веры Анатольевны поддерживают очень многие. Она уже не сможет уйти от политики, потому что политика не уйдёт от неё никогда.
Вера Анатольевна была, есть и будет политиком большого формата, потому что её оценки очень важны сегодня людям, которые к ней прислушивались, которые её поддерживают. Она всегда вместе с нами. Она у меня в оперативке всероссийского женского союза «Надежда России», с филиалами в 57 субъектах России, председателем которого я являюсь. Работала и будет работать. Вера Анатольевна никогда не уйдёт из политики.
– А вы?
– А я, тем более.
* – среди которых «О защите физического и психического здоровья детей от СМИ»; «Жилье молодой семье»; «О государственной поддержке многодетных семей»; «О государственной поддержке молодых семей в сфере жилищной политики»