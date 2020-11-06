Нина Останина: Мы поднимем всех от Калининграда до Камчатки, сил у нас хватит

Оставшись, по сути, одна в оппозиции к власти, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме демаршем ворвалась в большую политику. Несмотря на то, что Останина прошла в Думу, депутат отказалась признавать легитимность этих выборов, собрала три тысячи человек на сход в Пушкинском сквере и пообещала воевать с фальсифицированным «ЕдРом» власти.

Накануне первого рабочего дня обновлённой Госдумы депутат ответила «Собеседнику», ради чего автор более 50 законопроектов в пятый раз становится законодателем в Думе.

Кандидат социологических наук Нина Останина вырвала победу у двоих своих оппонентов – Сергея Митрохина от «Яблока» и самовыдвиженца Олега Леонова на своём участке 208-го округа в Мещанском районе Москвы, где живёт уже 26 лет.

– Накануне первого рабочего дня вы громко заявили о себе в Пушкинском сквере. Как вам самой такое возвращение в большую политику?

– Возвращаются, когда уходят. Я никуда не уходила из большой политики. Я оставалась руководителем аппарата крупнейшей второй по численности фракции государственной Думы, поверьте это не менее значимая работа, чем работа депутата. Подготовка ответов на обращения граждан через отдел писем, круглые столы, парламентские слушания – все это работа аппарата, который я возглавляла. Меня уже включили в состав комиссии по подготовке первого заседания Госдумы. Сегодня я приступаю к работе.

– В пятый раз, в одну и ту же воду 2,3,4,5-й и теперь 8-й созыв. За 20 лет вы написали свыше 50 законопроектов в области семейно-детской политики*. За какие сейчас законы теперь возьмётесь?

– Сейчас у меня появилась возможность использовать трибуну Государственной Думы для того, чтобы самой вносить эти законопроекты. Первое, что я обещала своим избирателям, это «закон детей и молодёжи», об отмене ЕГЭ: как первой его части – о добровольности ЕГЭ, затем второй ступенькой будем вносить полную отмену ЕГЭ. Внесём закон «Об отмене Тотального диктанта». Планируем внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике», новую 11-ю статью формулируем, которая выводит детей за действие этого закона, вакцинирование детей будет возможно только после окончания клинических испытаний.

Ну и моя самая большая мечта – закон «О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин» – в России такого закона до сих пор нет, с 2003 года, после второго чтения его как положили под сукно, так он там и лежит.

– Верховная Рада Украины приняла «закон об олигархах», которым запретили финансировать партии и участвовать в приватизации и влиять на медиасферу. Автором инициативы выступил президент Зеленский, пообещавший избирателям избавить страну от влияния миллиардеров, составив на них реестр. Может ли нам быть полезна такая инициатива, нужен ли нам реестр олигархов?

– Этот реестр у нас уже есть, его регулярно публикует российский Forbes, с первой до 142-й строчки. А что ещё нужно, чтобы доказать, что все доходы незаконным путём приобретены? Для этого только политическая воля власти нужна. Возьмите весь наш правительственный кабинет, весь состав губернаторов, плюс ещё с десяток человек с ними аффилированных – вот вам и весь реестр олигархов. Их знает вся страна давным-давно.

Мы не актёр Зеленский, который мечет бисер перед Европой и будет составлять списки олигархов, мы идём другим путём – у нас уже есть опыт, и он себя оправдал. Тот же «Декрет о земле». Мы готовы вновь внести закон о национализации. И поверьте, когда мы будем вносить этот закон, мы поимённо назовём тех, кто сейчас контролирует наши природные ресурсы, получая незаконный доход. Вот это и будет реестр олигархов.