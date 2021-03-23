Что Путин думает о выборах? «Очень конкурентные, прозрачные, честные и справедливые»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос телепередачи «Москва.Кремль.Путин» о том, как к прошедшим выборам в Госдуму относится его руководитель Владимир Путин:

«Как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым».

Он также заверил, что глава государства лично убедился в честности электронного голосования до того как согласовать решение Центризбиркома о его проведении. «Он затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость и так далее. Конечно», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, что ЦИК является формально независимым от исполнительной власти органом.

Сам Песков крайне положительно относится к формату дистанционного электронного голосования и надеется, что его распространят на всю Россию и голосовать с помощью бумажных бюллетеней будет не нужно даже после окончания пандемии коронавируса:

«Я уже два голосования голосую электронно. И, честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда».