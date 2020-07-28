Центризбирком утвердил итоги ДЭГ и пообещал единую систему онлайн-голосования

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что дистанционное электронное голосование в Москве и других регионах отражает волю избирателей. По его мнению, обе системы «абсолютно корректно» зафиксировали результаты онлайн-голосования.

Также он обратил внимание на то, что система ДЭГ может применяться не только на выборах в Госдуму, но и на региональном и муниципальном уровнях. Напомним, что в следующем году в Москве будут проходить выборы мундепов.

Помимо этого, в ходе заседания ЦИК, которое транслировалось в YouTube, глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала к следующим федеральным выборам (в 2024 году будут проходить выборы президента России) в стране появится единая система онлайн-голосования.

Отдельно она отметила, что в новой системе не будет предусмотрена возможность «переголосования», которая на прошедших выборах была реализована в столичной системе.

Глава Общественного наблюдательского штаба столицы Алексей Венедиктов не согласен с этим решением. Он неоднократно пояснял, что эта функция нужна, чтобы административно и корпоративно зависимый электорат мог обойти систему принуждения к голосованию под присмотром руководства. В Москве из двух миллионов человек этим механизмом воспользовались почти 300 тысяч человек.