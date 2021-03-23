Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков
На участке без нарушений победила КПРФ. На соседнем – с провокациями для прокремлевских СМИ и без наблюдателей в первый день – "Единая Россия".
Трёхдневные выборы в Госдуму закончились, но их результаты будут обсуждать ещё долго. Во-первых, из-за большого числа нарушений, которыми, как обычно, сопровождалось общероссийское голосование. А во-вторых, из-за результатов электронного голосования в Москве, которое отдало победу представителям «Единой России». ЕР побеждала и на столичных участках, где зафиксировали нарушения. На «чистых» УИКах в основном побеждала КПРФ. Корреспондент Sobesednik.ru находился на одном из таких УИКов, за три дня там не произошло ни одного инцидента. На соседнем же был полный бардак.
«Фотографируйте, пожалуйста»
Наш участок №1853 располагался в здании школы №507 - это улица Садовники, входит в 201-й избирательный округ столицы. Основная борьба на выборах по одномандатному округу там должна была развернуться между советником мэра Светланой Разворотневой (она шла от «Единой России») и кандидатом от КПРФ Анастасией Удальцовой (её поддержало «Умное голосование»).
Перевес по улицам однозначно был на стороне Разворотневой - её агитацией оказались обклеены все информационные щиты, все подъезды и даже магазины. Их не снимали и в день голосования, что является грубым нарушением закона. Но в Центризбиркоме на соответствующий запрос «Собеседника» ответили - ждите неделю. А потом прислали отписку, которой сообщили, что нашу жалобу спустили в Московскую избирательную комиссию.
«О результатах рассмотрения обращения вам будет сообщено», - заявил начальник управления по работе с обращениями и документационного обеспечения В .В. Сафронков.
Раз ЦИКу было плевать на нарушения закона, общественность взяла дело в свои руки. На нашем участке присутствовали сразу четыре наблюдателя. Правда, два из них были близки к властям - один представлял всё тот же штаб Разворотневой, другой - Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.
Я являлся членом УИК с правом совещательного голоса. Впрочем, за три дня совещаться было особо не о чем. Просто потому, что нарушений на участке практически не было. Единственным странным случаем можно назвать фамилию умершей супруги избирателя, которая оказалась в списках жителей дома. Но эти списки предоставляет Федеральная миграционная служба (ФМС), что наглядно свидетельствует о «качестве» её работы.
Все три дня, помимо камер Ростелекома, на избирательном участке работала камера одного из наблюдателей. С членами УИК на надомное голосование ходили наблюдатели. Бюллетени из урны в конце каждого дня упаковывались в сейф-пакеты, куда члены УИК ставили свои подписи. Пломбы на ящиках для надомного голосования демонстрировались всем присутствующим. Сейф, где хранились бюллетени, был надёжно закрыт - там не было ни фальшивого дна, ни отсутствующей стенки. Члены УИК не препятствовали съёмке: «Фотографируйте, пожалуйста», - говорила председатель комиссии Ольга Деревянко.
Несколько раз на участке электронно голосовали пенсионеры. В тот момент все члены УИК отворачивались от ноутбука, чтобы сохранить тайну голосования. Инвалидам и плохо видящим помогали дружинники, но они не давали советов - за кого голосовать и кто является кандидатом. Иногда складывалось ощущение, что членов УИК запугали возможной ответственностью за нарушения, настолько все шло гладко.
Ровно в 20:00 воскресенья участок был закрыт, начался подсчёт голосов. Тогда появилось представление - кто, когда и как голосовал. Сначала мы подсчитывали бюллетени из урны, где были голоса воскресных избирателей. И в первые минуты КПРФ уверенно вырвалась вперёд (в какой-то момент коммунисты опережали единороссов в ТРИ раза; такая же история была и при подсчёте голосов по одномандатным округам).
Затем пошли надомники, но на удивление ситуация особо не поменялась, разве что чуть больше стало за эсеров. Последними мы стали считать бюллетени из сейф-пакетов с голосами за первые два дня. И вот тут расстановка сил начала резко меняться - ЕР стала сокращать отрыв (как и её кандидат Разворотнева). И даже почти догнала КПРФ. Да, это были те самые голоса бюджетников, которых пригнали в пятницу, из-за чего на участках образовались очереди.
В результате на УИК №1853 с небольшим перевесом победили КПРФ и Удальцова. Цифры по нашим протоколам сошлись с данными системы ГАС «Выборы».
Провокации и фальсификации
Но был в Нагатинском районе и участок, где все три дня творилось какое-то безумие. Это УИК №1840, расположенный в Техническом пожарно-спасательном колледже имени В. М. Максимчука. Его председателем является педагог этого образовательного учреждения Любовь Давыдова.
На этом участке в первый день выборов вообще не присутствовали наблюдатели, зато было аномально высокое число избирателей, решивших проголосовать на дому - 107 только за одни сутки. И все 100% из них проголосовали, что практически исключительный случай. Особенно для рабочей пятницы. Не было людей, которые отошли в магазин, туалет и просто не услышали звонок. «(Члены УИК) сразу телепортировались из квартиры в квартиру», - шутили в чате наблюдателей. При этом члены комиссии не делали никаких пометок в книгах списка.
Удивительной на участке была и явка. На 15 часов пятницы проголосовали 10%, на 20 часов - 20%.
В итоге на второй день на участке наконец появилась независимый член УИК с правом совещательного голоса. И тут вся система дала сбой. На участок пришёл избиратель, который якобы уже «проголосовал» на дому. При этом мужчина утверждал, что не оставлял заявления на надомное голосование.
В итоге из-за серьёзности нарушения на участок выехала председатель Территориальной избирательной комиссии Екатерина Князева. Но она, по словам наблюдателей, встала полностью на сторону УИК. Выяснилось, что заявление на надомное голосование поступило от родственника мужчины, но отметку в книге поставили напротив его фамилии. В тот момент показалось, что это просто ошибка и члены комиссии случайно допустили оплошность. Но воскресенье все изменило.
Утром последнего дня выборов на УИК №1840 пришёл ещё один человек, который тоже уже «проголосовал» на дому. При этом никаких заявлений он не подавал. В этот же день там произошла странная провокация, о которой рассказывал «Собеседник». По словам наблюдателей, у их коллеги от якобы Анастасии Удальцовой выпала пачка якобы бюллетеней.
После случившегося его знакомые достали смартфоны стали снимать происходящее на камеру. Когда на место явились полицейские, «операторы» сбежали с участка, а он сам был задержан. В результате в прокремлевских СМИ появились новости, в которых сообщалось, что молодой человек планировал вбросить бюллетени за партию «Яблоко». А в "Яндекс.Новостях" из этого сообщения был образован целый сюжет.
Впоследствии в штабе Удальцовой сказали, что не знают такого наблюдателя. После случившегося рядом с урнами посадили члена УИК с правом решающего голоса. А на участок продолжали массово приходить уже «проголосовавшие» на дому.
В одном из случаев председатель УИК явно тянула время, делая вид, что ищет от избирателя заявление на надомное голосование. Разумеется, никакого документа так и не нашлось. Одна из женщин письменно составила заявление о том, что не голосовала на дому, но обнаружила такую запись в домовой книге.
В итоге на участке с огромным количеством нарушений победу одержала «Единая Россия». Там за партию власти якобы проголосовали 46% избирателей. КПРФ - на втором месте с 25% голосов. По одномандатному округу победила единоросс Светлана Разворотнева, Анастасия Удальцова отстала от нее почти в два раза.
Наблюдатели и члены УИК написали жалобу в территориальный избирком, но ее отказались удовлетворить. Выборы на этом участке признаны состоявшимися. Несмотря на весь творившийся там бардак.