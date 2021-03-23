Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Я являлся членом УИК с правом совещательного голоса. Впрочем, за три дня совещаться было особо не о чем. Просто потому, что нарушений на участке практически не было. Единственным странным случаем можно назвать фамилию умершей супруги избирателя, которая оказалась в списках жителей дома. Но эти списки предоставляет Федеральная миграционная служба (ФМС), что наглядно свидетельствует о «качестве» её работы.

Все три дня, помимо камер Ростелекома, на избирательном участке работала камера одного из наблюдателей. С членами УИК на надомное голосование ходили наблюдатели. Бюллетени из урны в конце каждого дня упаковывались в сейф-пакеты, куда члены УИК ставили свои подписи. Пломбы на ящиках для надомного голосования демонстрировались всем присутствующим. Сейф, где хранились бюллетени, был надёжно закрыт - там не было ни фальшивого дна, ни отсутствующей стенки. Члены УИК не препятствовали съёмке: «Фотографируйте, пожалуйста», - говорила председатель комиссии Ольга Деревянко.

Несколько раз на участке электронно голосовали пенсионеры. В тот момент все члены УИК отворачивались от ноутбука, чтобы сохранить тайну голосования. Инвалидам и плохо видящим помогали дружинники, но они не давали советов - за кого голосовать и кто является кандидатом. Иногда складывалось ощущение, что членов УИК запугали возможной ответственностью за нарушения, настолько все шло гладко.

Ровно в 20:00 воскресенья участок был закрыт, начался подсчёт голосов. Тогда появилось представление - кто, когда и как голосовал. Сначала мы подсчитывали бюллетени из урны, где были голоса воскресных избирателей. И в первые минуты КПРФ уверенно вырвалась вперёд (в какой-то момент коммунисты опережали единороссов в ТРИ раза; такая же история была и при подсчёте голосов по одномандатным округам).

Затем пошли надомники, но на удивление ситуация особо не поменялась, разве что чуть больше стало за эсеров. Последними мы стали считать бюллетени из сейф-пакетов с голосами за первые два дня. И вот тут расстановка сил начала резко меняться - ЕР стала сокращать отрыв (как и её кандидат Разворотнева). И даже почти догнала КПРФ. Да, это были те самые голоса бюджетников, которых пригнали в пятницу, из-за чего на участках образовались очереди.

В результате на УИК №1853 с небольшим перевесом победили КПРФ и Удальцова. Цифры по нашим протоколам сошлись с данными системы ГАС «Выборы».