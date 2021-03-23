В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

В Москве в третий день выборов в ГосДуму на избирательный участок пришёл человек, за которого уже «проголосовали» на дому, сообщили Sobesednik.ru наблюдатели.

Инцидент произошёл на избирательном участке номер 1840 в Нагатинском районе (201-й округ). Избиратель пришёл на УИК, чтобы отдать свой голос, но выяснилось, что он уже сделал свой выбор в ходе надомного голосования.

— Член УИК с правом совещательного голоса возьмет у него интервью на камеру и напишет жалобу о признании сейфпакета по надомному недействительным, - сообщили наблюдатели.

Это не первый инцидент на этом участке за воскресенье. Утром там произошла, по всей видимости, постановка вброса. По словам наблюдателей, у их коллеги от штаба одного из кандидатов выпала пачка якобы бюллетеней. После этого его знакомые стали снимать происходящее на камеру, а он заявил, что является наблюдателем от оппозиционной партии (она не входила в прошлый состав Госдумы). Когда не место явились полицейские, «операторы» сбежали с участка, а он сам был задержан.

Ранее наблюдатели заявляли об аномальной явке на 1840-м УИК, а также о большом числе участников голосования на дому. При этом, все 100% надомников проголосовали, что является довольно подозрительным фактом.