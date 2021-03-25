Британия подтвердила участие третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Полиция Лондона сообщила, что им удалось установить личность третьего человека, который, как они полагают, участвовал в операции по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. По их информации, этим человеком был Денис Сергеев из российской военной разведки (ГРУ), скрывавшийся под псевдонимом «Сергей Федотов».

Также власти Великобритании считают причастными к попытке убийства Скрипаля других россиян, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Ранее все эти имена называли расследовательские издания The Insider (признан в России «иностранным агентом») и Bellingcat.

По информации МВД Великобритании, Сергеев не ездил в Солсбери, однако встречался с Мишкиным и Чепигой в Лондоне, после чего покинул страну 4 марта. Прилетел в британскую столицу он 2 марта.

Следователи полагают, что тех данных, которыми они обладают сегодня, достаточно, чтобы утверждать об операции по отравлению Скрипаля, которую осуществили российские спецслужбы с применением боевого вещества «Новичок». Всем троим заочно предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений и в хранении и применении химического оружия.