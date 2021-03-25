Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:55

Британия подтвердила участие третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Офицер ГРУ Денис Сергеев прилетел в Лондон и встречался с Мишкиным и Чепигой перед попыткой отравления Скрипалей

Фото: МВД Лондона

Денис Сергеев

Полиция Лондона сообщила, что им удалось установить личность третьего человека, который, как они полагают, участвовал в операции по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. По их информации, этим человеком был Денис Сергеев из российской военной разведки (ГРУ), скрывавшийся под псевдонимом «Сергей Федотов».

Также власти Великобритании считают причастными к попытке убийства Скрипаля других россиян, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Ранее все эти имена называли расследовательские издания The Insider (признан в России «иностранным агентом») и Bellingcat.

По информации МВД Великобритании, Сергеев не ездил в Солсбери, однако встречался с Мишкиным и Чепигой в Лондоне, после чего покинул страну 4 марта. Прилетел в британскую столицу он 2 марта.

Следователи полагают, что тех данных, которыми они обладают сегодня, достаточно, чтобы утверждать об операции по отравлению Скрипаля, которую осуществили российские спецслужбы с применением боевого вещества «Новичок». Всем троим заочно предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений и в хранении и применении химического оружия.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Общество 6 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 1 неделю назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 1 неделю назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 33 минуты назад

Илья Гращенков: Что ждать от новой Госдумы?

Политика 34 минуты назад

Алексей Макаркин: "Теперь в Думе представлены восемь партий"

Общество 37 минут назад

Коммунистка Вера Ганзя: "Выборы грязные"

Политика 47 минут назад

На содержание Путина и его аппарат россияне потратят годовой бюджет Сочи

Общество 2 часа назад

"Жить да жить, радовать родных, любимых": Что известно о жертвах пермского стрелка

Политика 2 часа назад

Почти 90 процентов мест одномандатников достались кандидатам от "Единой России" (инфографика)

Политика 3 часа назад

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на жизнь отравленного Александра Литвиненко

Общество 3 часа назад

У россиян стало меньше "свободных денег", чем год назад, несмотря на путинские выплаты

Общество 4 часа назад

Как "амнистировать" незаконный гараж?

Общество 4 часа назад

Раздать, переработать, положить в компостную яму: куда деть излишки урожая яблок?

Общество 4 часа назад

Памятник Юрию Лужкову установили на Новодевичьем кладбище. Фото

Общество 4 часа назад

Президенту Бразилии в Нью-Йорке пришлось есть на улице. В ресторан его без прививки не пустили

Общество 6 часов назад

Руководство вуза поддержало преподавателя, читавшего лекцию во время шутинга

Политика 7 часов назад

Депутата Госдумы от ЛДПР в Томске выбрали в Лондоне и Париже

Политика 7 часов назад

Главное к 21 сентября: США о выборах в Думу, лекция во время шутинга, куры теперь вне закона

Политика 8 часов назад

Окончательные итоги выборов: 5 фракций, 5 самовыдвиженцев и 3 партии с одномандатниками

Общество 8 часов назад

В Москве за последние 36 часов выпало около трети месячной нормы осадков

Общество 10 часов назад

Гороскоп от австралийского астролога Аделаиды на 22-29 сентября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика