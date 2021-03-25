Известный российский политик Игорь Скурлатов прокомментировал появившееся видео о том, как президент России Владимир Путин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

Глава коалиции «Третья сила» подметил, что президенту страны удалось слишком быстро отдать свой голос. Помимо всего прочего, Скурлатов прокомментировал события вокруг главы государства – по его мнению, в стране грядут какие-то события, причем достаточно нехорошего свойства.

«В. Путин проголосовал дистанционно.

А может и нет. Кто его знает. Жизнь первого лица у нас закрыта наглухо. Моим знакомым, которые решили проголосовать дистанционно, пришлось не "три раза" кликать мышкой, а как минимум пять. СМИ изображают из чекиста какое-то сверхъестественное существо, которое на самом деле является обычным человеком. Которому не удалось превратить нашу в страну в "цветущий сад". Потому что, видимо, не хотелось.

Странные предчувствия одолевают меня, наблюдая за Гарантом. Плюс противоречивая информация от его окружения. Что-то будет. Прямо витает в воздухе.

Удастся ли Путину сохранить власть, имея в "друзьях" столько влиятельных персонажей, которые его люто ненавидят?» - пишет Скурлатов в своем авторском телеграм-канале.