Илья Гращенков: "После выборов стоит ждать ужесточения антикоронавирусного режима"
По мнению политолога, самоизоляция Путина послужит триггером для новых запретов
Большинство экспертов считает, что после выборов нас ждут сюрпризы. Политолог Илья Гращенков предполагает, что они будут неприятными и связаны с новой волной антикоронавирусных ужесточений. Дойдет ли до нового локдауна или власти ограничатся принятием дополнительных мер - вопрос пока открытый.
-Уход Путина на самоизоляцию может быть сигналом, что после выборов хотят опять вернуться к идее принудительной вакцинации и введения новых ограничений, - прокомментировал "Собеседнику" политолог Илья Гращенков. - Путин сейчас привлек внимание к проблеме незащищенности привитых и непривитых от коронавируса. Сначала сказали, что люди из окружения Путина заболели. Потом, что он не будет очно голосовать. Вся эта цепочка наталкивает на вопросы о защищенности от коронавируса, правильности или неправильности вакцино-кампании.
Ослабление, которое мы сейчас наблюдаем, временное, считает эксперт.
-После выборов стоит ждать ужесточения, - предупреждает Илья Гращенков. - Два-три месяца назад они отступили. А теперь, с изоляции Путина, маховик может опять начать раскручиваться. У нас же власть манипулирует коронавирусной статистикой, как ей удобно. Надо было летом проводить избирательную кампанию, у нас резко все стало хорошо с коронавирусом, даже разрешили снять перчатки. Выборы закончатся — опять скажут всем надеть перчатки. А Путин выступает триггером во всей этой истории: раз уже до президента добрался вирус, значит, не справились!