Илья Гращенков: "После выборов стоит ждать ужесточения антикоронавирусного режима"

Большинство экспертов считает, что после выборов нас ждут сюрпризы. Политолог Илья Гращенков предполагает, что они будут неприятными и связаны с новой волной антикоронавирусных ужесточений. Дойдет ли до нового локдауна или власти ограничатся принятием дополнительных мер - вопрос пока открытый.

-Уход Путина на самоизоляцию может быть сигналом, что после выборов хотят опять вернуться к идее принудительной вакцинации и введения новых ограничений, - прокомментировал "Собеседнику" политолог Илья Гращенков. - Путин сейчас привлек внимание к проблеме незащищенности привитых и непривитых от коронавируса. Сначала сказали, что люди из окружения Путина заболели. Потом, что он не будет очно голосовать. Вся эта цепочка наталкивает на вопросы о защищенности от коронавируса, правильности или неправильности вакцино-кампании.

Ослабление, которое мы сейчас наблюдаем, временное, считает эксперт.

-После выборов стоит ждать ужесточения, - предупреждает Илья Гращенков. - Два-три месяца назад они отступили. А теперь, с изоляции Путина, маховик может опять начать раскручиваться. У нас же власть манипулирует коронавирусной статистикой, как ей удобно. Надо было летом проводить избирательную кампанию, у нас резко все стало хорошо с коронавирусом, даже разрешили снять перчатки. Выборы закончатся — опять скажут всем надеть перчатки. А Путин выступает триггером во всей этой истории: раз уже до президента добрался вирус, значит, не справились!