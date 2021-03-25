Приставы приходили в Google не за деньгами, а за "Умным голосованием" Навального

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщила причину визита их сотрудников в московский офис компании Google. Ранее СМИ писали, что они хотели взыскать с IT-гиганта судебный штраф в 32 миллиона рублей, но оказалось, что всё это было ради исполнения решения суда о блокировке сайта «Умного голосования» оппозиционного политика Алексея Навального, передает «Интерфакс».

Речь идет об иске компании ООО «Вулинтертрейд», торгующей овечьей шерстью. Она в рекордные сроки зарегистрировала товарный знак «умное голосование», и суд в качестве обеспечительной меры потребовал от «Яндекса» и Google исключить это словосочетание из поисковой выдачи. Перед этим сайт «Умного голосования» заблокировал Роскомнадзор.

Google требования российских властей проигнорировал, а «Яндекс» удалил сайт «Умного голосования» автоматически из-за его блокировки на территории России. При этом обеспечительную меру суда по иску овечьей фирмы «Яндекс» также проигнорировал, пояснив, что не понимает, чего конкретно хотят от поисковика судьи. В офис «Яндекса» судебные приставы пока не приходили.

Проект Алексея Навального «Умное голосование» заключается в том, чтобы консолидировать протестные голоса, проголосовав за второго самого популярного кандидата, кем бы он ни был. У кого больше всего шансов победить провластного кандидата, определяют в команде Навального. Рекомендация от «Умного голосования» становится доступна за пару дней до выборов, когда кандидата уже по закону нельзя снять. Сейчас получить её можно, зайдя на сайт политика через VPN или через мобильное приложение «Навальный». При этом в Сети появляются множество случаев, когда мошенники фабрикуют рассылки и сайты, выдавая их за рекомендации «Умного голосования».