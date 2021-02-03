"Нет времени объяснять": Навальный пожаловался, что "блокируют" уже и его самого

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в своем очередном посте из колонии сообщил, что сотрудники ФСИН начали мешать ему проводить встречи с адвокатами, в ходе которых он и пишет письма к своим сторонникам.

«Это у вас — слабаков, живущих в комфорте, — блокируют сайты в интернете. А у нас — в суровом мире шапок-ушанок и селедки в железных мисках — блокируют прямо людей. Чтобы они ничего не написали на сайты в интернете», — иронично пишет политик.

По его словам, после того как власти начали кампанию по блокировке всех его ресурсов и приложения «Навальный», они решили «заблокировать» и его самого. Встречи оппозиционера с защитниками начали прерывать под предлогом «нарушения распорядка дня». Всё это он считает незаконными действиями и напрямую связывает с предстоящими выборами и его стратегией «Умное голосование»:

«Вот кто-то в Кремле и решил, что накануне выборов я поймаю вдохновение и напишу что-то прям такое, что убедит много людей».

Этот пост Навальный писал, как он сам признается, впопыхах и без вдохновения, ожидая, что в любую минуту туда зайдет конвоир и закончит встречу. «Так что классика: нет времени объяснять», — пишет оппозиционер, предлагая сторонникам представить, будто он написал что-то будоражащее их умы, что заставит их «плакать», «смеяться» и снова «плакать», а затем установить на смартфон приложение «Навальный» с встроенным «Умным голосованием».