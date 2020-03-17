ЕСПЧ признал неправовым отказ в регистрации "экстремистской" партии Лимонова

Европейский суд по правам человека единогласно признал нарушением Европейской конвенции о правах человека отказ в регистрации Национал-большевистской партии* (НБП) Эдуарда Лимонова и её ликвидацию. Об этом сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Суд счел, что Российская Федерация нарушила право Лимонова на свободу собраний и объединений, гарантированные статьей 11 Конвенции. Так как сам Лимонов умер в марте 2020 года, потерпевшими признаны его дети и другие заявители. Они получат от России компенсацию в размере 10 тысяч евро.

Как напоминает Чиков, преследование НБП начались ещё в 2003 году. В 2006 году Министерство юстиции отказалось зарегистрировать её как политическую партию, а уже в 2007 году по требованию прокуратуры суд признал организацию Лимонова экстремистской и ликвидировал её.

*Национал-большевистская партия признана в России экстремистской организацией и запрещена.