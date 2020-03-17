Умер писатель и оппозиционный политик Эдуард Лимонов

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов сообщил в своем Telegram-канале, что умер писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

В 2012 году Лимонов заявлял о намерении стать кандидатом в президенты от оппозиции, но тогда Центризбирком отказал ему в регистрации.

Эдуард Лимонов: Власть толкает нас к тайным обществам

("Митинги давно превратились в бесполезные занятия, которые не имеют никакой политической силы. Государство приложило все усилия, чтобы уличную активность свести к нулю")

С 1974 по 1991 годы публицист провел в эмиграции. После возвращения он вел активную политическую деятельность: участвовал в обороне Белого дома в 1993 году, в том же году писатель основал Национал-большевистскую партию.

В апреле 2001 года его осудили на 4 года лишения свободы по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооружённых формирований.

После освобождения он регулярно участвовал в Марше несогласных и стал одним из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». Лимонов однако вступал в противоречия с другими представителями оппозиции, в частности поддержав присоединение Крыма и негативно отзываясь об Евромайдане на Украине.

Был одним из ключевых участников протестов 2011-2012 годов в Москве.