Главное к 2 сентября: Дела "Станкина" и Дмитриева, "мужской разговор" Зеленского, рекорд убыли населения

По данным Росстата, в 2021 году сокращение численности населения России обогнало рекордные темпы пандемийного 2020 года. Если с января по июнь 2020 года убыль населения составила 217,4 тысячи человек, то за аналогичный период 2021 года Россия уже лишилась 307,7 тысячи человек. Таким образом, сокращение населения должно стать ещё значительнее, чем в прошлом году (577 тысяч), несмотря на восстановление миграционных потоков.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не считает нужным делать третью прививку от коронавируса, если население полностью привито, передает Deutsche Welle. По мнению экспертов, это может быть востребовано для людей с ослабленным иммунитетом.

Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что ещё 22 июля в МИД Великобритании появился шестистраничный доклад, в котором говорилось о риске быстрого падения Афганистана после ухода США. Таким образом, вероятность такого развития событий рассматривалась ещё за три недели до падения Кабула, что не помешало главе МИД Доминику Раабу улететь в отпуск на Крит, где его в итоге и настигли новости о приходе к власти «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Британский МИД отвечает, что подобный расклад представлялся маловероятным.

Агентство Reuters считает, что ситуация в Афганистане вновь поднимает перед ЕС необходимость создания европейского механизма быстрого военного реагирования, чтобы при определенных угрозах иметь возможность ввести войска. Эту тему планировалось обсудить лишь в ноябре 2022 года. Эксперты отмечают, что идея провалится, если для её реализации не будет продемонстрирована политическая воля.

Холдинг «Колмар», переписанный главой Кузбасса Сергеем Цивилевым на жену, отказался от вахтовиков и привез на шахты в Якутию две тысячи работников из Украины (с Донбасса) с семьями. Как сказал РБК глава компании Артем Левин, украинцам раздали российские паспорта и поселили в Нерюнгри.

В Японии выяснили, какой компонент был случайно подмешан в полтора млн доз вакцины Moderna. Производители установили, что это нержавеющая сталь. Впрочем, они отметили, что она также используется в ряде медицинских манипуляций и в малых дозах не должна привести к серьезным последствиям.

В гимназии №155 в Санкт-Петербурге 1 сентября в одном из учебных классов обвалился подвесной потолок. Никто из детей не пострадал.