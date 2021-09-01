Главное к 2 сентября: Дела "Станкина" и Дмитриева, "мужской разговор" Зеленского, рекорд убыли населения
Встреча Зеленского с Байденом, ВС вернулся к делу Дмитриева, директор "Станкин" задержан за хищения. Главное к утру четверга
По данным Росстата, в 2021 году сокращение численности населения России обогнало рекордные темпы пандемийного 2020 года. Если с января по июнь 2020 года убыль населения составила 217,4 тысячи человек, то за аналогичный период 2021 года Россия уже лишилась 307,7 тысячи человек. Таким образом, сокращение населения должно стать ещё значительнее, чем в прошлом году (577 тысяч), несмотря на восстановление миграционных потоков.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не считает нужным делать третью прививку от коронавируса, если население полностью привито, передает Deutsche Welle. По мнению экспертов, это может быть востребовано для людей с ослабленным иммунитетом.
Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что ещё 22 июля в МИД Великобритании появился шестистраничный доклад, в котором говорилось о риске быстрого падения Афганистана после ухода США. Таким образом, вероятность такого развития событий рассматривалась ещё за три недели до падения Кабула, что не помешало главе МИД Доминику Раабу улететь в отпуск на Крит, где его в итоге и настигли новости о приходе к власти «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Британский МИД отвечает, что подобный расклад представлялся маловероятным.
Агентство Reuters считает, что ситуация в Афганистане вновь поднимает перед ЕС необходимость создания европейского механизма быстрого военного реагирования, чтобы при определенных угрозах иметь возможность ввести войска. Эту тему планировалось обсудить лишь в ноябре 2022 года. Эксперты отмечают, что идея провалится, если для её реализации не будет продемонстрирована политическая воля.
Холдинг «Колмар», переписанный главой Кузбасса Сергеем Цивилевым на жену, отказался от вахтовиков и привез на шахты в Якутию две тысячи работников из Украины (с Донбасса) с семьями. Как сказал РБК глава компании Артем Левин, украинцам раздали российские паспорта и поселили в Нерюнгри.
В Японии выяснили, какой компонент был случайно подмешан в полтора млн доз вакцины Moderna. Производители установили, что это нержавеющая сталь. Впрочем, они отметили, что она также используется в ряде медицинских манипуляций и в малых дозах не должна привести к серьезным последствиям.
В гимназии №155 в Санкт-Петербурге 1 сентября в одном из учебных классов обвалился подвесной потолок. Никто из детей не пострадал.
В Москве под домашний арест отправили директора МГТУ «Станкин» Григория Зусева. Его подозревают в многомиллионных хищениях. Источник ТАСС говорит, что речь идет о завышении стоимости работ общей суммой до полумиллиарда рублей. «Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов страны.
Верховный суд затребовал материалы дела историка и правозащитника Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима за педофилию, обращает внимание «Медиазона». Защита, как и многие лидеры общественного мнения, настаивают на его невиновности и считают дело политически мотивированным. Дела против историка по разным статьям много раз возбуждались, закрывались, оправдательные приговоры отменялись, а сроки пересматривались.
Накануне, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе дискуссии американский лидер заявил о выделении $60 млн на оборону Украины. Страна уже получила $2,5 млрд ранее, а после подписания меморандума о взаимопонимании США должны выделить Киеву ещё $3 млрд.
Байден заверил, что США поддерживают Украину «перед лицом российской агрессии» в вопросах её территориальной целостности, а также в стремлении вступить в ЕС и в НАТО. Однако сроков по вступлению в НАТО названо не было, посетовал Зеленский. Как напомнила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, для этого необходимы реформы, «направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста».
Были также затронуты темы диверсификации энергоресурсов, Крыма и пленных на Донбассе. Зеленский, в частности, заявил, что предложил новые форматы урегулирования конфликта на востоке Украины, в том числе с вовлечением в этот процесс США. Предложения будут изучены американской стороной. При этом в совместном заявлении стран говорится, что США поддерживают «нормандский формат» переговоров и следование международному праву.
Относительно «Северного потока-2», как сказал украинский лидер, Байден дал персональные гарантии, согласно которым, в случае если энергобезопасность Украины будет нарушена, США введут санкции против российского газопровода. Зеленский считает эту позицию Соединенных Штатов «большой победой» для Украины.
«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — подвел итоги беседы украинский президент.
Теги: #Зеленский, #Украина, #Байден, #США, #Афганистан, #Вакцина от коронавируса, #Коррупция
Рубрика: Политика