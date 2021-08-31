Главное к 1 сентября: ЕС привился, новые города завернули, аполитичный Facebook, турне Зеленского по США

70% взрослого населения ЕС полностью привиты от коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В США, по данным ЦКЗ, этот показатель пока немного ниже: две дозы получили лишь 63,5% совершеннолетнего населения, а одну дозу — 74,2%.

Полпред президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что строить на Дальнем Востоке новые города нецелесообразно. По его словам, важнее «привести в порядок» хотя бы уже существующие столицы регионов: Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и прочие.

«Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности», — заметил Трутнев (цитата по ТАСС).

Компании Visa и Mastrcard опровергли сообщение Wildberries, будто банки не нашли нарушений в работе маркетплейса. В комментарии «Ведомостям» представители платежных систем заявили, что банки пока не завершили свои расследования. Напомним, что спор касается дополнительной комиссии, которую Wildberries решила брать за покупки с держателей карт от зарубежных платежных сервисов.

Спецдокладчик ООН по вопросам правозащитников Мэри Лоулор призвала власти России прекратить использование закона об «иностранных агентов» в его текущем виде.

«Этот закон имеет расплывчатые формулировки, применяется произвольно и влечет за собой огромные штрафы», — говорится в её докладе.

Эксперт ООН также уверена, что этот закон «слишком часто» применяется против правозащитников и журналистов. Более того, она обращает внимание, что на русском языке выражение «иностранный агент» имеет дополнительную коннотацию и означает «шпион» или «предатель». Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Воуле позицию коллеги поддержал.

Компания Microsoft сообщила о выходе новой версии своей операционной системы Windows 11 уже 5 октября. К середине 2022 года планируется полностью завершить переход на неё большей части пользователей. Напомним, что Windows 10 была выпущена в 2015 году.

С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на государственную закупку электронных интегральных микросхем, смарт-карт, компьютеров и ноутбуков массой не более 10 кг, моноблоков для автообработки данных и светильников, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на постановление правительства. «Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России», — пояснил замглавы ведомства Василий Шпак. Для ряда иных наименований техники, включая медицинские приборы, вступает в силу правило о приоритете при госзакупках любых отечественных деталей по отношению к зарубежным.

Facebook в тестовом режиме снижает долю политических новостей в ленте пользователей ряда стран, включая Коста-Рику, Швецию, Испанию и Ирландию. Об этом пишет Axios. Ранее подобные эксперименты проводились и в других странах. Соцсеть считает, что пользователи хотят этого, кроме того, эта тема порождает множество непроверяемых фейков. Изменения будут вноситься в алгоритмы ранжирования контента. Каким образом Facebook определяет «политический» контент, не говорится. Изменение может серьезно ударить по СМИ, делающим упор на политические темы, их ждет постепенное падение трафика. Сейчас на политику приходится порядка 6% новостей в ленте Facebook.

Сегодня, 1 сентября, должна пройти встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. В преддверии визита страны провели ряд переговоров о взаимодействии в энергетической сфере. В частности, Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

В ходе беседы он заявил, что «российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Ранее сама Гренхольм точно также говорила, что газ из России — «самый грязный в мире».

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на подписанные документы, США и Украина намерены провести энергетический саммит, направленный в том числе на декарбонизацию Украины и улучшение качества управления предприятиями энергосферы страны.

Кроме того, Зеленский уже успел договориться о проведении линии защищенной связи между двумя странами. Также были заключены договоренности в космической сфере и по вопросам обмена информацией между пограничными ведомствами.

Ко всему прочему, США выделят $60 млн на оказание «экстренной военной помощи» Украине в связи с угрозой, исходящей из России. В частности, речь идет о противотанковых ракетах Javelin, на которых настаивает Киев. По данным американских властей, с начала конфликта между РФ и Украиной последней было выделено уже более $2,5 млрд.