Преемник Меркель занял третье место на теледебатах в Германии

Первые прошедшие дебаты между лидерами ведущих партий Германии, предваряющие выборы в федеральный парламент, завершились в пользу вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца, которого, по оценке института Forsa, победителем назвали 36% зрителей.

Напомним, что его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также лидирует уже по двум опросам общественного мнения, обойдя правящий блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель с отрывом в несколько процентных пунктов: 24% против 21%. Шольц также лидирует в потенциальной гонке канцлеров.

Как пишет ТАСС, второе место с 30% заняла представитель партии «Зеленых» Анналена Бербок. Её партия, согласно опросам, находится на третьем месте с 17%.

Кандидат на пост канцлера от ХСС Армин Лашет, которого открыто поддерживает многолетняя глава правительства Ангела Меркель, занял на дебатах третье место, «достучавшись» лишь до 25% избирателей.

Следующие дебаты пройдут 12 и 19 сентября.