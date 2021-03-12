Бывшая пресс-секретарь Путина: Меня задевало, что в других странах женщин среди официальных лиц больше, чем в РФ

Бывшая чиновница и сотрудница пула президента Путина Наталья Тимакова, успевшая поработать у него пресс-секретарем, отметила в интервью порталу «Утопия»*, что в последнее время в России стало заметно больше женщин в политике.

К тому же она отметила участие оппозиционных кандидаток на предстоящих выборах:

«Если говорить о предстоящих выборах в Госдуму, меня очень радует, что такие самостоятельные, интересные, успешные женщины с определенным набором ценностей, как Марина Литвинович и Алена Попова идут в парламент. Чем больше таких женщин будет в политике, тем лучше: во-первых, разнообразие взглядов в принципе важно, а во-вторых, им есть что сказать»

Тимакова вспоминает, что еще в начале нулевых во время визита президента в Финляндию мужчины из российской делегации были очень удивлены, что их в том числе встречала сотрудница на довольно заметном сроке беременности.

«Конечно, меня всегда немного задевало, что в большинстве стран, которые мы посещали — в Европе, Соединенных Штатах, Латинской Америке, — женщин среди официальных лиц было больше. Очень часто были ситуации, когда российская делегация целиком состояла из мужчин, а напротив них сидело какое-то количество женщин. У нас женщины в основном это те, кто обслуживает процесс, у них женщины во многом это те, кто принимает решения»

, – вспоминает Наталья Тимакова.

Экс-чиновница выразила надежду, что новый парламент сможет наконец серьезно взяться за законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. А вместе с ним в правовом поле появятся вопросы о создании шелтеров (убежищ для жертв домашнего насилия) и введения понятия «охранного ордера» (мера, запрещающая насильнику приближаться к своей жертве на определенное расстояние).

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