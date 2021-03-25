Сегодня, в 15:52

Меркель: Новые санкции против РФ введут в случае использования “Северного потока 2” как оружия

Об этом канцлер ФРГ заявила на встрече с президентом Украины в Киеве

Фото: Global Look Press

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев 22 августа озвучила условия, при которых против России будут введены новые санкции.

По словам немецкого политика, новые меры против страны начнут применять в случае, если газопровод «Северный поток 2» как геополитическое оружие.

«Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели [геополитического] оружия»

, – цитирует Меркель «Интерфакс»

Ранее Sobesednik.ru писал, что на встречу Анеглы Меркель в аэропорт «Борисполь» не пропустили мэра Киева Владимира Кличко.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 3 дня назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 4 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 4 дня назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 5 дней назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 10 минут назад

"Кого последнего признают инагентом, тот лох": Над чем шутили на уходящей неделе в рунете

Политика 24 минуты назад

Путин выступил против размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии

Общество 5 часов назад

Андрей Нечаев: власть хочет и оставить за собой Курилы, и угодить японцам

Политика 5 часов назад

"Вас немає в списке": Мэра Киева Кличко не пустили на встречу с Меркель

Общество 6 часов назад

МИДу не сообщают имя россиянина, приплывшего в Японию с Сахалина на резиновой лодке

Общество 7 часов назад

Журналисты с протоколами, "гости" у Юдиной и "некомпетентный" Байден: новости к утру 22 августа

Общество 9 часов назад

Вышедшему на пикет в поддержку "Дождя"* журналисту RT грозит до 30 суток ареста

Политика 10 часов назад

Повсюду "иноагенты", экстремисты и "нормальные мужики" из "Талибана"*. Итоги недели

Политика 19 часов назад

Пикеты на Лубянке против признания СМИ "иноагентами". Фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 1 день назад

Главное к вечеру 21 августа: Облава в подмосковной мечети, пикеты в поддержку "Дождя", новое хобби МВД

Политика 1 день назад

Экс-глава СПЧ: Госдума приняла "юридически дефектный" закон об "иноагентах"

Политика 1 день назад

Меркель уверена, что её приемник в партии станет новым канцлером Германии

Политика 1 день назад

Андрей Колесников о статье Навального: Российское общество – заложник государственной коррупции

Общество 1 день назад

"Уезжайте уже с концами": Татьяну Навку захейтили в сети за фото с роскошного отдыха

Общество 1 день назад

600 мусульман задержали во время службы в мечети ради поиска нелегальных мигрантов

Общество 1 день назад

В Подмосковье судья проспал весь процесс, но удовлетворил иск на 1 млрд

Политика 1 день назад

Грузия официально примет участие в украинском саммите "Крымская платформа"

Общество 1 день назад

ФАС начнет искать "справедливость" в наценках на 25 товаров. Цены могут вырасти

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика