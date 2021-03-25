Меркель: Новые санкции против РФ введут в случае использования “Северного потока 2” как оружия

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев 22 августа озвучила условия, при которых против России будут введены новые санкции.

По словам немецкого политика, новые меры против страны начнут применять в случае, если газопровод «Северный поток 2» как геополитическое оружие.

«Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели [геополитического] оружия»

, – цитирует Меркель «Интерфакс».

Ранее Sobesednik.ru писал, что на встречу Анеглы Меркель в аэропорт «Борисполь» не пропустили мэра Киева Владимира Кличко.