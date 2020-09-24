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Зачем Ангела Меркель неожиданно прилетела в Москву к Путину?

Игорь Скурлатов раскрыл несколько скрытых причин

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным кажется неожиданным лишь на первый взгляд. На самом деле, приезд Меркель не такой уж и внезапный, а сторонам предстоит обсудить массу важных вопросов, некоторые из которых могут стать судьбоносными.

В частности, Меркель в числе прочих могла обсудить с Владимиром Путиным варианты собственного трудоустройства в России после ухода с поста немецкого канцлера по аналогии с Шрёдером. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил российский политик Игорь Скурлатов.

«Неожиданный визит фрау в Москву на самом деле не такой уж и внезапный. Есть много важных тем, требующих личного согласования. Некоторые вопросы, в случае положительного решения, могут стать судьбоносными, – пишет Скурлатов в своём авторском телеграм-канале.

По крайней мере, Меркель на это надеется. Да, предвидя вопросы, немка явится как переговорщик от стран Запада для сдвига нашего Гаранта к некоторым шагам, представляющих интерес прежде всего для США и ЕЭС.

Но есть и «побочка». Первое – это освобождение Навального, которого ВВП приберегает как козырную карту. Условия освобождения обсуждаются уже достаточно давно, судя по моей информации из АП и пр. Шансы у Навального покинуть колонию и переехать на пляжи Майами есть. Путин прагматик, хотя и, как известно, крайне злопамятный персонаж. И в обмен на некоторые преференции со стороны западных партнёров всегда готов пожертвовать какими-то «пешками», а то и «ферзями» на международной «шахматной» доске. И прецедент есть. Ходорковский.
Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Второе – трудоустройство самой Меркель после выхода на пенсию в российскую госкорпорацию или иную подконтрольную Кремлю «коммерческую» структуру по аналогии с Шрёдером. А почему бы и нет? Тем более данный вопрос уже давно обсуждается людьми из окружения Путина с людьми из окружения фрау. Пока в непубличной плоскости. По нашим данным, Меркель согласна стать советником какого-нибудь бизнеса (например, газового). Естественно, на платной основе».

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