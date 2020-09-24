Зачем Ангела Меркель неожиданно прилетела в Москву к Путину?

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным кажется неожиданным лишь на первый взгляд. На самом деле, приезд Меркель не такой уж и внезапный, а сторонам предстоит обсудить массу важных вопросов, некоторые из которых могут стать судьбоносными.

В частности, Меркель в числе прочих могла обсудить с Владимиром Путиным варианты собственного трудоустройства в России после ухода с поста немецкого канцлера по аналогии с Шрёдером. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил российский политик Игорь Скурлатов.

«Неожиданный визит фрау в Москву на самом деле не такой уж и внезапный. Есть много важных тем, требующих личного согласования. Некоторые вопросы, в случае положительного решения, могут стать судьбоносными, – пишет Скурлатов в своём авторском телеграм-канале.

По крайней мере, Меркель на это надеется. Да, предвидя вопросы, немка явится как переговорщик от стран Запада для сдвига нашего Гаранта к некоторым шагам, представляющих интерес прежде всего для США и ЕЭС.

Но есть и «побочка». Первое – это освобождение Навального, которого ВВП приберегает как козырную карту. Условия освобождения обсуждаются уже достаточно давно, судя по моей информации из АП и пр. Шансы у Навального покинуть колонию и переехать на пляжи Майами есть. Путин прагматик, хотя и, как известно, крайне злопамятный персонаж. И в обмен на некоторые преференции со стороны западных партнёров всегда готов пожертвовать какими-то «пешками», а то и «ферзями» на международной «шахматной» доске. И прецедент есть. Ходорковский.