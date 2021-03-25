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"Вас немає в списке": Мэра Киева Кличко не пустили на встречу с Меркель

Владимир Кличко обвинил в недружелюбии МИД Украины, который не согласовал его присутствие на встрече с канцлером ФРГ

Фото: скриншот с видео в Telegram Владимира Кличко

Мэр украинской столицы Владимир Кличко сообщил в личном tg-канале, что его не допустили до встречи с Ангелой Меркель в аэропорту «Борисполь».

Политик выложил видео, на котором сотрудник аэропорта подтверждает мэру, что того нет в списке участников встречи.

«Прибыл в аэропорт “Борисполь”, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду :) Но такое в моей практике мэра - впервые. Поэтому интересно: в “проевропейском” министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк ?!»

– возмутился Кличко.

22 августа Ангела Меркель прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Ранее, 20 августа, она провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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