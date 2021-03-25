Что дальше? Политолог оценил риски экспансии Талибана* за пределы Афганистана

На фоне стремительно развивающихся событий в Афганистане, где представители радикального движения Талибан* фактически установили полный контроль над страной, эксперты начали выражать ряд опасений, касающихся стабильности в азиатском регионе.

Так, существуют предположения о том, что, освоившись в новой роли хозяев Афганистана, талибы* могут начать расширять своё влияние и присутствие в регионе за счёт экспансии в соседние страны, прежде всего Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

А это, убеждены специалисты, грозит России рядом сложностей. Несмотря на наличие относительно налаженной переговорной линии с представителями движения, РФ будет вынуждена отстаивать собственные геополитические интересы, прежде всего, с точки зрения целостности и единства с партнёрами по ЕАЭС и ОДКБ.

Как бы там ни было, но предугадать дальнейшее развитие событий сегодня, похоже, не возьмётся никто, и лишь редкие специалисты пытаются взять на себя эту роль и попытаться оценить вероятность развития тех или иных сценариев.