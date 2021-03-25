Что дальше? Политолог оценил риски экспансии Талибана* за пределы Афганистана
Алексей Пилько считает, что у талибов* нет цели проводить экспансию за пределы страны. Но это сейчас. А что будет дальше?
На фоне стремительно развивающихся событий в Афганистане, где представители радикального движения Талибан* фактически установили полный контроль над страной, эксперты начали выражать ряд опасений, касающихся стабильности в азиатском регионе.
Так, существуют предположения о том, что, освоившись в новой роли хозяев Афганистана, талибы* могут начать расширять своё влияние и присутствие в регионе за счёт экспансии в соседние страны, прежде всего Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.
А это, убеждены специалисты, грозит России рядом сложностей. Несмотря на наличие относительно налаженной переговорной линии с представителями движения, РФ будет вынуждена отстаивать собственные геополитические интересы, прежде всего, с точки зрения целостности и единства с партнёрами по ЕАЭС и ОДКБ.
Как бы там ни было, но предугадать дальнейшее развитие событий сегодня, похоже, не возьмётся никто, и лишь редкие специалисты пытаются взять на себя эту роль и попытаться оценить вероятность развития тех или иных сценариев.
К примеру, политолог Алексей Пилько отмечает, что в реальности у талибов* на данный момент нет цели проводить экспансию за пределы страны. Напротив, они бы хотели стабилизировать обстановку в ней и добиться хоть какого-то мирового признания.
Но подобное отношение к вопросу, подчёркивает эксперт, будет сохраняться лишь до тех пор, пока в рядах движения не наметится децентрализация, что видится ему весьма вероятным исходом. И в подобных условиях, добавляет Пилько, талибы* в разных частях страны вполне могут начать действовать по своему усмотрению.
«Будет ли происходить экспансия Талибана* за пределы Афганистана? Если движение сохранится как более или менее единая структура – вряд ли. Политическому крылу талибов* это не нужно, они будут снимать дивиденды с экономических проектов типа газопровода Туркменистан – Индия и транспортных коридоров Китай – Ближний Восток, а также получать инвестиции в обмен на стабилизацию ситуации, – пишет Пилько в своём авторском телеграм-канале.
Однако, в случае децентрализации Талибана* (а это движение и так особой централизацией не отличалось), распада его на фракции и ослабления контроля над страной возможно всякое. Радикалы способны действовать по собственному усмотрению. Вспомним рейд Шамиля Басаева в Дагестан, который привёл к началу второй чеченской войны.
Но это ещё не все. Афганистан – это кипящий многоконфессиональный котёл. Договориться со всеми будет очень сложно, особенно в условиях разорённой 20-летней войной страны. Поэтому возможны варианты.
Как мог бы выглядеть для Афганистана сценарий, альтернативный стабилизационному? Во-первых, консервативные талибы* станут игнорировать умеренное политическое крыло и начнут навязывать местному населению свои порядки (далёкие от того образа, который Талибан* хочет создать в мире).
Во-вторых, представители непуштунских народов Афганистана могут заявить о несогласии с верховной властью талибов*. Пока речь шла о свержении проамериканского режима и удаления иностранных оккупационных войск, Талибан* был выгоден. А когда встанет вопрос о распределении денег и ресурсов – всякое может случиться.
В-третьих, вопрос об афганских шиитах, у которых с талибами* сложные отношения. Рядом находится Иран, который всегда может оказать им поддержку.
В-четвёртых, сторонники свергнутых светских властей Афганистана и сочувствующие им приверженцы неисламского пути развития этой страны. Речь сейчас не о вице-президенте Салехе и сыне Ахмадшаха Масуда, которые что-то пытаются сделать в Панджшерском ущелье. Там и без них хватает.
Таким образом, в Афганистане все далеко не ясно. Сложно сомневаться в желании политического руководства Талибана* стабилизировать страну, удержать власть и создать себе хороший имидж в мире. Но некоторые вещи могут находиться за пределами его возможностей».
* «Талибан» признан террористической организация и запрещён в России.
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Рубрика: Политика