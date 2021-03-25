"Чтобы предотвратить миграционный кризис": ЕС признали победу талибов* в Афганистане

Представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что готов приступить к сотрудничеству с талибским* правительством в Афганистане, передает ТАСС.

При этом в Евросоюзе заявляют, что победу талибов они вынуждены признать, дабы «предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы».

«Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами», – цитируют СМИ Борреля. Вместе с тем представитель ЕС отмечает, что принимающим беженцев странам региона будет оказана необходимая поддержка в случаях региональной нестабильности, неконтролируемого потока мигрантов и увеличения трафика наркотиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительству России придется начать работать с новым правительством Афганистана.

*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено