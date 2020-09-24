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"Приглашают в эмиграцию, как Соболь": пресс-секретарю Навального ограничили свободу

Киру Ярмыш приговорили к 1,5 года ограничения свободы и сняли домашний арест. По факту она может уехать из страны

Фото: Скриншот

Кира Ярмыш

Пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в связи с митингами в поддержку Навального в рамках «санитарного дела», пишут её соратники в Twitter. Преображенский районный суд Москвы приговорил её к 1,5 годам ограничения свободы и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Ей нельзя будет менять постоянное место жительства, ходить на массовые мероприятия, выезжать из Москвы и МО, а также нужно будет отмечаться в инспекции раз в месяц», — объясняет команда Навального в своем Instagram.

Поскольку до апелляции решение суда в силу не вступило, фактически сейчас Ярмыш не ограничена в передвижениях и может без проблем покинуть страну, как в аналогичной ситуации поступила оппозиционер Любовь Соболь, которая также получила 1,5 года ограничения свободы по тому же делу.

«Ну то есть недвусмысленно приглашают в эмиграцию, как Соболь», — комментирует решение суда оппозиционный политик Илья Яшин. 

Напомним, что ранее по «санитарному делу» к одному году условно с годом испытательного срока был приговорен брат Алексея Навального Олег Навальный. Другой соратник Навального Николай Ляскин по решению суда на год лишился права выходить из дома по ночам.

Оппозиционеров обвиняют по части 1 статьи 236 УК РФ в якобы имевшем место подстрекательстве к выходу на митинг людей, болеющих коронавирусом. В реальности в деле нет ни одного пострадавшего. Также следователям удалось найти только одного человека, который действительно пришел на акцию, несмотря на то, что должен был находиться под карантином. Он утверждал, что к тому моменту уже не чувствовал болезни, но суд оштрафовал его на 100 000 рублей по части 1 статьи 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

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