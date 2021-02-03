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МИД РФ усомнился в соблюдении прав человека в США после заявления Госдепа по Навальному

Госдеп США осудил новое дело против Навального. Посольство РФ ответило на это призывом заниматься правами человека у себя

Фото: Скриншот

Нэд Прайс

Посольство России в США призвало Соединенные Штаты заниматься проблемой уважения прав человека у себя в стране в ответ на комментарий Госдепа по новому обвинению против Алексея Навального.

«Настало время обратить США внимание на свою внутреннюю ситуацию», — говорится в заявлении дипломатического представительства в Twitter. Также в посте дается ссылка на доклад МИД РФ о ситуации с правами человека в других странах, включая США.

Накануне журналисты во время брифинга поинтересовались у пресс-секретаря Госдепа США Нэда Прайса позицией ведомства по очередному выдвинутому против российского оппозиционного политика Алексея Навального обвинению в уголовном преступлении. В ответ американский дипломат заявил, что уже знаком с этим делом. Он отметил, что всё это направлено не только против самого Навального, но и против множества других российских граждан, которые выходили на «жестко подавленные» акции протеста.

«Это следует за попытками запугать и подавить те организации, НКО, независимые организации, которые связаны с г-ном Навальным. Так что во многом это просто продолжение очень тревожного тренда», — сказал Прайс.

Он добавил, что США выступают на стороне россиян, которые высказываются против репрессий и хотят «призвать своё правительство к ответу» и добиться большей свободы.

Напомним, накануне стало известно о том, что Навальному предъявили очередное обвинение, на этот раз по уголовной статье (часть 2 статьи 239 УК РФ), которая обычно применяется против организаторов религиозных сект – якобы Навальный создал организацию, посягающую на личность и права граждан. В то же время соратники политика иронизируют, что они прекрасно знают имена тех граждан, на «права» которых посягает борец с коррупцией.

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