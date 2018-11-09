Сегодня, в 14:52

Европейский суд отклонил жалобу Грудинина о коммерческом споре вокруг Совхоза

ЕСПЧ не принял жалобы Павла Грудинина и его коллеги о споре с передачей активов Совхоза имени Ленина его бывшей супруге

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Павел Грудинин

Жалобы главы Совхоза имени Ленина Павла Грудинина и исполнительного директора предприятия Александра Федерова не были приняты Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), передает «Интерфакс». Мотивация отказа не приводится, однако указывается, что обращения помечены как «неприемлемые» для рассмотрения ЕСПЧ.

Эти жалобы были поданы руководителями Совхоза ещё летом прошлого года. Предположительно, речь идет о споре, связанном с разделом предприятия: две трети от общего имущества Грудинина были переданы его супруге, включая 41,91% акций Совхоза имени Ленина. Сам Грудинин неоднократно называл эти процессы «рейдерским захватом» его компании.

Напомним, что ЦИК отказался регистрировать Павла Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, сославшись на поступившие от Генпрокуратуры документы о наличии у него зарубежных активов, хотя формально оценкой кандидатов должен заниматься Минюст. Сам Грудинин, как и КПРФ, категорически отрицал наличие у него каких-либо офшорных счетов, приводя в качестве доказательств собственные документы. Решение избиркома было оспорено в Верховном суде, однако тот встал на сторону ЦИК.

Теги: #Грудинин

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 19 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 день назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Общество 14 минут назад

"Срочно закрывать сообщение с США": россияне встревожились из-за нового смертельного штамма "йота"

Общество 15 минут назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Без рубрики 20 минут назад

Ландшафтный парк "Митино"

Общество 32 минуты назад

Рамзана Кадырова наградили репортерской премией за активное освещение событий в регионе

Общество 1 час назад

Instagram новой функцией поможет блогерам избежать волны оскорблений

Общество 1 час назад

На семейные ценности шубу не купишь: бедность назвали главной причиной разводов

Общество 2 часа назад

Адвокат Навального обжаловал решение о замене политику условного срока на реальный

Общество 2 часа назад

"Наконец-то правда": россияне высоко оценили признания создателя вакцины от COVID-19

Политика 2 часа назад

Британский дипломат, сливавший данные российской разведке, задержан в Германии

Общество 2 часа назад

"Реформа здравоохранения шла 10 лет, итоги: всё развалено": эксперты прокомментировали Sobesednik.ru итоги реализации госпрограмм

Общество 2 часа назад

"Выборы чудотворные": россияне отреагировали на "стабилизацию ситуации" с COVID-19

Политика 3 часа назад

"Отказ от выборов": Скурлатов раскрыл разговор племянника президента с "уважаемым человеком"

Политика 3 часа назад

"Голос" попросил Путина вернуть видеотрансляцию с участков: "Доверие к выборам – бесценно"

Общество 3 часа назад

В Москве выявили минимальное число заболевших COVID-19 за сутки с апреля 2021 года

Общество 4 часа назад

На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину в юбилейный год первого полёта в космос

Общество 5 часов назад

Силовики пришли с обысками в министерство образования Иркутской области

Происшествия 5 часов назад

В США 26-летняя невеста погибла спустя пару часов после свадьбы

Общество 5 часов назад

Застрелившего человека экс-единоросса-миллиадрера отправили под домашний арест

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика