Европейский суд отклонил жалобу Грудинина о коммерческом споре вокруг Совхоза

Жалобы главы Совхоза имени Ленина Павла Грудинина и исполнительного директора предприятия Александра Федерова не были приняты Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), передает «Интерфакс». Мотивация отказа не приводится, однако указывается, что обращения помечены как «неприемлемые» для рассмотрения ЕСПЧ.

Эти жалобы были поданы руководителями Совхоза ещё летом прошлого года. Предположительно, речь идет о споре, связанном с разделом предприятия: две трети от общего имущества Грудинина были переданы его супруге, включая 41,91% акций Совхоза имени Ленина. Сам Грудинин неоднократно называл эти процессы «рейдерским захватом» его компании.

Напомним, что ЦИК отказался регистрировать Павла Грудинина как кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, сославшись на поступившие от Генпрокуратуры документы о наличии у него зарубежных активов, хотя формально оценкой кандидатов должен заниматься Минюст. Сам Грудинин, как и КПРФ, категорически отрицал наличие у него каких-либо офшорных счетов, приводя в качестве доказательств собственные документы. Решение избиркома было оспорено в Верховном суде, однако тот встал на сторону ЦИК.