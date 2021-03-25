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Неизвестные ночью украли предвыборные баннеры Анастасии Удальцовой

Кандидатка в депутат Госдумы напишет заявление в полицию о краже и воспрепятствовании агитации

Фото: Facebook

Кандидатка в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова в социальных сетях сообщила, что неизвестные в ночь с 7 на 8 августа сорвали агитационные баннеры с машин, которые стояли в районе метро «Кожуховская» и «Печатники» в Москве.

На агитационных плакатах, помимо портрета Анастасии, были лозунги, требующие вернуть прежний пенсионный возраст и «очистить Россию от воров и олигархов».

Удальцова намерена подать заявление в полицию с требованием провести проверку по статье о краже, найти виновных и наказать. «Также просматривается воспрепятствование избирательной кампании», – пишет она.

«Ну а в целом, могу отметить, что криминальные действия наших конкурентов на выборах только укрепляют мою уверенность в победе», – заключает политик.

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