РКН предупредил Facebook, что может расценить блокировку Прилепина как вмешательство в выборы.

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта сопредседателя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина.

В том числе речь идет о блокировке страницы писателя в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.

Российское ведомство отмечает, что в случае невыполнения требований признает действия со стороны владельца платформы как вмешательство в выборы в Госдуму РФ, что пройдут 19 сентября.

«Роскомнадзор отмечает, что действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней»

, – говорится в заявлении ведомства, на которое ссылается «Интерфакс».

В сообществе «ВКонтакте» сам Прилепин на принудительный соцсетевой детокс отреагировал так:

«Бан в ФБ на 30 дней. До выборов в клетке. Инстаграм убили совсем, навсегда. Ну, ничего. Сделаю себе рупор из газеты, буду с крыши кричать»