РКН предупредил Facebook, что может расценить блокировку Прилепина как вмешательство в выборы
Сам писатель заявил, что готов агитировать через газету и вещать с крыш домов, если ему не вернут аккаунты
РКН предупредил Facebook, что может расценить блокировку Прилепина как вмешательство в выборы.
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта сопредседателя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина.
В том числе речь идет о блокировке страницы писателя в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.
Российское ведомство отмечает, что в случае невыполнения требований признает действия со стороны владельца платформы как вмешательство в выборы в Госдуму РФ, что пройдут 19 сентября.
«Роскомнадзор отмечает, что действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней»
, – говорится в заявлении ведомства, на которое ссылается «Интерфакс».
В сообществе «ВКонтакте» сам Прилепин на принудительный соцсетевой детокс отреагировал так:
«Бан в ФБ на 30 дней. До выборов в клетке. Инстаграм убили совсем, навсегда. Ну, ничего. Сделаю себе рупор из газеты, буду с крыши кричать»
Теги: #Выборы в Госдуму, #Выборы-2021, #Прилепин
Рубрика: Политика