Зря искали тезок: Питерский ТИК отказал Вишневскому в регистрации на выборы в ЗакС
Документ, на который ссылается ТИК, не оправдывает аргументов против выдвижения Вишневского, считают в "Яблоке"
Борис Лазаревич Вишневский стал пятым кандидатом на выборах Законодательного собрания Петербурга от «Яблока», которого сняли с выборов. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского отделения партии.
ТИК №30 отказал оппозиционному политику в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа по одномандатному округу №2. Причиной стали якобы неправильно оформленные документы о решении съезда по выдвижению Вишневского, а также неверно был оформлен документ о согласовании с федеральным политкомитетом партии.
В партии отмечают, что статья 32 закона Санкт-Петербурга о выборах в ЗакС, на которую ссылается ТИК в своем решении, не устанавливает каких-либо требований к упомянутым документам.
До этого по тому же одномандатному округу выдвигались два тезки Вишневского, которые отличались от него лишь отчеством.
Напомним, что Вишневский уже зарегистрирован на сентябрьских выборах в качестве кандидата в депутаты Госдумы. «Пакет документов для выдвижения в Госдуму был оформлен так же, как и документы для выдвижения в ЗакС», – уточняется в сообщении партии. При этом во время регистрации на думских выборах вопросов к политику не возникло.
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Рубрика: Политика