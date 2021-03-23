Зря искали тезок: Питерский ТИК отказал Вишневскому в регистрации на выборы в ЗакС

Борис Лазаревич Вишневский стал пятым кандидатом на выборах Законодательного собрания Петербурга от «Яблока», которого сняли с выборов. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского отделения партии.

ТИК №30 отказал оппозиционному политику в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа по одномандатному округу №2. Причиной стали якобы неправильно оформленные документы о решении съезда по выдвижению Вишневского, а также неверно был оформлен документ о согласовании с федеральным политкомитетом партии.

В партии отмечают, что статья 32 закона Санкт-Петербурга о выборах в ЗакС, на которую ссылается ТИК в своем решении, не устанавливает каких-либо требований к упомянутым документам.

До этого по тому же одномандатному округу выдвигались два тезки Вишневского, которые отличались от него лишь отчеством.

Напомним, что Вишневский уже зарегистрирован на сентябрьских выборах в качестве кандидата в депутаты Госдумы. «Пакет документов для выдвижения в Госдуму был оформлен так же, как и документы для выдвижения в ЗакС», – уточняется в сообщении партии. При этом во время регистрации на думских выборах вопросов к политику не возникло.