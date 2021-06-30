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Для Вишневского нашли еще одного тезку на выборном участке

Уже второй самовыдвиженец по имени Борис Вишневский выходит кандидатом на выборах в ЗакC Петербурга

Фото: Global Look Press

Борис Вишневский

Уже второй самовыдвиженец по имени Борис Вишневский выходит кандидатом на выборах в Законодательной собрание Петербурга от второго округа в Северной столице. Там же в выборах участвует оппозиционный политик от партии «Яблоко» Борис Лазаревич Вишневский.

Напомним, первого клона знаменитого политика нашли партии «Зеленые». Там так и не смогли ответить, кем является их Борис Иванович Вишневский и чем он занят. В бюллетенях он может появится с подписью: 59-летний безработный.

Второй тезка помладше – ему 43 года. Отчество – Геннадиевич, уточняет телеграм-канал «Ротонда». Он является сотрудником ООО «Европроект Групп», связанного с проектированием домов для строительной группы ЛСР.

Двум тезкам Вишневского придется собрать более 4 тысяч подписей за своей выдвижение на выборы.

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