Для Бориса Вишневского найден полный тезка по округу, где он выдвигается на выборы

Партия «Зеленые» выдвинула по 216 округу кандидатом в депутаты человек с именем Борис Вишневский, обращает внимание телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК».

Речь идет не о петербургском депутате ЗакСа, а о его полном тезке по имени и фамилии. За два дня до этого партия «Яблоко» выдвинула известного политика Вишневского точно по этому же округу.

У кандидатов отличаются отчества. Всем известный Борис Вишневский носит отчество Лазаревич, а его спойлер – Иванович.

По данным с сайта партии, всего для участия в выборах ими выдвинуто более 40 человек. Политическая организация представляет себя как экологическую и в том числе пытается консолидировать зоозащитников.