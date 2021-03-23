Вчера, в 23:42

Для Бориса Вишневского найден полный тезка по округу, где он выдвигается на выборы

Спойлера для известного политика подыскала партия "Зеленые"

Фото: Instagram

Борис Вишневский

Партия «Зеленые» выдвинула по 216 округу кандидатом в депутаты человек с именем Борис Вишневский, обращает внимание телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК».

Речь идет не о петербургском депутате ЗакСа, а о его полном тезке по имени и фамилии. За два дня до этого партия «Яблоко» выдвинула известного политика Вишневского точно по этому же округу.

У кандидатов отличаются отчества. Всем известный Борис Вишневский носит отчество Лазаревич, а его спойлер – Иванович.

По данным с сайта партии, всего для участия в выборах ими выдвинуто более 40 человек. Политическая организация представляет себя как экологическую и в том числе пытается консолидировать зоозащитников.

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