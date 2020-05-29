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Литвинович и другие участники выборов требуют освободить суды и митинги от ковид-ограничений

Участники грядущих думских выборов подготовили коллективное письмо к мэру Москвы Сергею Собянину

Фото: скриншоты

Марина Литвинович и Сергей Собянин

Участники грядущих думских выборов подготовили коллективное письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Они требуют освободить от ковидных ограничений демократические институты.

Среди подписантов – экс-член ОНК Марина Литвинович, кандидат от КПРФ Михаил Лобанов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг и другие.

Авторы заявления отмечают, что введенные в октябре минувшего года ограничения переходят из временных в постоянные. В том числе до сих пор в здания судов не допускают лиц, не являющихся участниками процессов и журналистов.

«Открытость и доступность правосудия в Москве не действует уже более девяти месяцев, и это приводит к падению доверия к судебной власти со стороны граждан, постоянному созданию конфликтных ситуаций при входе в суды»

, – пишут политики (цитата по «Интерфаксу»).

Также кандидаты в депутаты Госдумы требуют снять ограничения на проведение митингов и пикетов. При этом политики отмечают, что в столице уже отменен перчаточный режим, разрешены концерты и спортивные мероприятия с количеством до 500 человек, работают бары и рестораны.

Другие подписанты обращения к Сергею Собянину: Дарья Митина («Коммунисты России»), Александр Тарнавский («Справедливая Россия»), Роман Юнеман, Эльвира Вихарева (Партия роста), Яков Якубович (Партия роста), Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Николай Кваказский, Евгений Гершберг, Алена Попова, Алексей Карпухин.

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